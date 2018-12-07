Vezneciler saldırısında Murat Karayılan dahil 12 kişi hakkında kırmızı bülten

Vezneciler'de 6'sı polis 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili davada, mahkeme haklarında yakalama emri bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada, PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenlenmesine ve yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılması hususunda işlem yapılmasına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık ile avukatları ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklar sanıkları tanımadıklarını ve bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Söz alan tutuklu sanık ve avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Nur Pala, Eyüp Sever, Murat Bal, Hasan Turan, Ahmet Erdem, Abdulsittar Balsak, Gülşen Bahadır ve Gamze Zere Karadağ'ın bu hallerinin devamına karar verdi.

Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da bulunduğu firari yakalamalı 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bu hususta işlem yapılmasına hükmetti.

Heyet eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.