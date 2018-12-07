Vezneciler saldırısında Karayılan, Bayık ve Kalkan'a kırmızı bülten (2)

Özden ATİK - İstanbul DHA- VEZNECİLER\'de çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6\'sı polis 12 kişinin şehit olmasına yönelik 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme haklarında yakalama emri bulunan Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan\'ın da içinde olduğu 12 sanık hakkında Kırmızı Bülten çıkarılmasına karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan 5 sanık hazır bulundu. 2\'si tutuklu 4 sanık ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerinin reddedildiği duruşmada mahkeme heyeti aralarında PKK\'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık , Duran Kalkan ile Abdullah Korhan, Şerafettin Yılmaz, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırım için \"Kırmızı Bülten\" çıkarılması için işlem yapılmasına karar verdi.

Duruşma Şubat 2019\'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Vezneciler\'de, 7 Haziran 2016 tarihinde, çevik kuvvet otobüsüne yönelik PKK terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 6\'sı polis 12 kişi şehit olmuştu.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eylem talimatını verdiği iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan PKK terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık\'ın da arasında bulunduğu 7\'si tutuklu 20 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında \"devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak\", \"kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme\", \"Olası Kastla Bombalama Suretiyle Öldürme\" ve \"öldürmeye teşebbüs etme\" suçlarından çeşitli oranlarda ceza talep edildi. İddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6\'sı polis 12 kişi \"maktul\", 12 kişi \"mağdur\", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de \"müşteki\" olarak yer alıyor.

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