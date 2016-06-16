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Vezneciler saldırısında 2 DBP’li gözaltına alındı

Saldırıda 6 polis, 6 sivil hayatını kaybetmişti

16 Haziran 2016 18:30

İstanbul Vezneciler'de TAK’lı Eylem Yaşa'nın bomba yüklü araçla düzenlediği terör saldırısında 6 polisin şehit olduğu, 6 vatandaşın da hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde Demokratik Bölgeler Partili (DBP) 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul Vezneciler'de 7 Haziran günü TAK üyesi Eylem Yaşa, polis servis aracı geçerken içinde bulunduğu bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırıda 6 polis memuru ile 6 vatandaş hayatını kaybetmişti.

 Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda DBP'li belediye meclis üyeleri A.S.B. ile M.N.P., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.

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