Veysel ve Djiehoua'ya ceza



Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyasporlu futbolcu Veysel Cihan'a 3, Antalyasporlu Djiehoua'ya da 2 maç ceza verdi. Öte yandan Tahkim Kurulu'da teknik direktör Yılmaz Vural'ın 4 maçlık cezasını 2'ye indirdi.



PFDK, Turkcell Süper Lig'de 9 Kasım'da oynanan Konyaspor-Gençlerbirliği maçında sportmenliğe aykırı eylemleri nedeniyle Veysel Cihan'ı 3 maç, aynı tarihteki Antalyaspor-Sivasspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle de Djiehoua'yı 2 maçla cezalandırdı.



PFDK'nın verdiği diğer cezalar şöyle:



3 maç: Şükrü Fırtına (Ispartaspor), Tolgahan Sivrikaya (Bulancakspor), Mahmut Tekin (Denizli Belediyespor Kulübü Doktoru), Ufuk Aktaş (Erzincanspor Kulübü Doktoru), Yalçın İnan (Arakalıspor Antrenörü), Dündar Türk (Araklıspor Kulübü Masörü)



2 maç: Cem Baki (Konya Şekerspor), Gürkan İzmirlioğlu (İstanbul Maltepespor), Tamer Ünlü (Yimpaş Yozgatspor)



1 maç: Ferat Savaş (Diyarbakır Kayapınar Belediyespor Antrenörü)



30 gün hak mahrumiyeti: Ali Figan ve Zülküf Batuge (Diyarbakır Kayapınar Belediyesporlu yöneticiler)



15 gün hak mahrumiyeti: Süleyman Hurma (Kayserisporlu yönetici), Ayhan Akman (Malatyasporlu yönetici), Seyit İçgül (Kardemir Karabüksporlu yönetici), Osman Şaşmaz (Hataysporlu yönetici)



VURAL'IN CEZASINA İNDİRİM



Öte yandan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'a verilen 4 maçlık cezayı 2'ye indirdi.



Tahkim Kurulu bugünkü toplantısında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ca cezalıyken tribünden takımına talimatlara aykırı şekilde müdahale ettiği gerekçesiyle Vural'a verilen 4 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.



Tahkim Kurulu, incelemeler ve izlenen görüntüler sonunda, Yılmaz Vural'ın 4 maçlık cezasını, iki üyenin karşı oyuyla, oy çokluğuyla 2 maç olarak değiştirdi.

