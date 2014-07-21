Bakan Eroğlu: Ne zaman ihtiyaç olursa Allah yağmur gönderiyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yağan yağmurlar sonucunda İstanbul'da su sıkıntısının yaşanmayacağını belirterek, "Allah yardım ediyor su meselemiz yok. Ne zaman ihtiyaç olursa Cenab-ı Allah yağmur gönderiyor. Dolayısıyla İstanbul'da su sıkıntısı olmayacak. Su sıkıntısı çektirmeyeceğiz" dedi.

Bugün gazetesine yer alan habere göre, açılış ve iftar programına katılmak üzere Bolu'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları ve partililer tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik özel defterini imzaladı. Vali Zahteroğulları'nı makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, daha sonra Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı ve Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Kuraklık nedeniyle İstanbul'da su sıkıntısının hatırlatıldığı Bakan Eroğlu, su sıkıntısının yaşanmayacağını açıklayarak, "Dün İstanbul'a gittim orayı sel götürdü. Buraya gelirken de Sapanca gölünde su yok diyorlardı oraya muazzam yağmur düşmeye başladı. Buraya gelirken de yağmur devam ediyor. Allah yardım ediyor su meselemiz yok. Ne zaman ihtiyaç olursa cenab-ı Allah yağmur gönderiyor. Dolayısıyla İstanbul'da su sıkıntısı olmayacak. Çektirmeyeceğiz derken başka bir ekip olsa çoktan susuz kalmıştık. Bizim tecrübemiz ve yaptığımız tesisler var, A ve B planlarımız var. İstanbul için B planını devreye soktuk. İstanbul'a normalde bu ayda yağmur yağmaz dün Meteoroloji ve DSİ sel baskınlarına karşı alarma geçti. Üsküdar'da sahil yolu ile deniz birleşti" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında orman yangınlarına 42 hava araçlarıyla müdahale edeceklerini söyleyen Bakan Eroğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bazı hassas bölgedeki valiliklerimize yazı gönderdik. Gönderdiğimiz yazıda bazı bölgelerde piknikçilerin ateş yakmalarını, bazı bölgelerde ise yasak ilan ettik. Bu konuda orman muhafaza memurları ve motorize ekipler, jandarma ve emniyet görevlileri tarafından o bölgeler kontrol ediliyor. Maalesef geçen Antalya'da çıkan yangın piknikçiler tarafından çıkarıldı. Biz müdahele etmesek bütün alan yanacaktı. Bu sene yangınlarda çok sıkıntı yok hızlı müdahale ediyoruz. Dünyadaki en hızlı teknolojilerinden biri Türkiye'de. Bu teknolojiyi biz yaptık. Hatta arka arkaya da ödül aldı. Yeteri kadar ekip ve teknolojimiz var. 42 tane yangınla mücadele için hava aracımız var."

Bakan Eroğlu, basın toplantısının ardından açılış töreni ve iftar programı için Bolu merkeze bağlı Paşaköy mahallesine geçti.

‘Türkiye huzur adası’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu merkeze bağlı Paşaköy mahallesi'nde altı tesisin temel atma törenine katıldı. Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları'nın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törene gelen Bakan Eroğlu alkışlarla karşılandı. Kürsüden tören alanını dolduran vatandaşlara seslenen Bakan Eroğlu, 10 Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için vatandaşlardan oy istedi. 10 Ağustos'un Türkiye için bir milat olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok önemli. Türkiye büyük bir millet ve islam coğrafyasının cam simidi. Türkiye bir huzur adası. 10 Ağustos'ta sandığa giderek vicdanınızın sesini dinlemenizi istiyorum" dedi.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından maliyeti 113 milyon TL olan aralarında Tekkedere ile Gökçesaray barajları ile birlikte toplam altı tesis için düğmeye bastı. Bakan Eroğlu ve protokol üyelerinin butona basmasının ardından yapılacak yatırımlar havai fişekler atılarak kutlandı. Bakan Eroğlu, vatandaşlarla birlikte Paşaköy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine katıldıktan sonra kentten ayrıldı.