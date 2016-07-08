Orman Bakanı: Suriyeli mültecilerin duasıyla yüzde 5 büyüdük!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesine yönelik çalışmalarla ilgili olarak, "Avrupa böyle davrandığı için onların büyüme oranı sıfıra doğru gidiyor. Türkiye ise onların duası ve bereketiyle yüzde 5 büyüyerek, dünyada ilk dörde giren bir büyüme oranına sahip oldu" dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'da Şehit Yüzbaşı Erdinç Şatırer'in ailesini ziyaret etti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, "Tabi ki kriterler mutlaka olacak. Özellikle onlar incelenecek. Uygun olmayanlar vatandaş olamayacak." dedi.

Veysel Eroğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Onlar incelenecek. Uygun olmayanlar, vatandaş olamayacak. Suriye'de yetişmiş çok insan vardı. Benim de orada çok dostlarım, su ve çevre konusunda uzman insanlar vardı. Avrupa maalesef bunları hemen kaptı. Avrupalı çok uyanık. Hiçbir konuya destek vermiyor ama akademisyen veya uzman insanları kabul ediyor"

"Onların duasıyla yüzde 5 büyüdük"

"Şimdi 3 milyon Suriyeli kardeşlerimize biz bakıyoruz. Sözde yardım yapacaklardı ama şu ana kadar yardım falan gelmedi. Gelir diye düşünüyoruz. Bizim 12-13 milyar lira doğrudan harcamamız oldu. Ama bu destek, onların duası bereket getiriyor. Avrupa böyle davrandığı için onların büyüme oranı sıfıra doğru gidiyor. Türkiye ise onların duası ve bereketiyle yüzde 5 büyüyerek, dünyada ilk dörde giren bir büyüme oranına sahip oldu"