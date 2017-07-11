T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Veysel Amca'ya gözaltı iddiası: Polis tarafından bir süre bekletildim

Veysel Kılıç, Adalet Yürüyüşü'nün simge isimleri arasında yer alıyor

11 Temmuz 2017 16:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün simge isimlerinden olan ve "Veysel amca" olarak adlandırılan tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi babası 63 yaşındaki Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Kılıç ise, "can güvenliği gerekçesiyle" polis tarafından bir süre bekletildiğini söyledi.

Söz konusu gözaltı iddiasıyla ilgili Kılıç Odatv'ye konuştu.

Kılıç, Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaparken başka bir vatandaşla tartışmaya girdiğini, bunun üzerine "can güvenliği gerekçesiyle" adliye içerisinde polis tarafından bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

 

ETİKETLER

veysel amcahaberaçıklamakılıçadalet yürüyüşü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24