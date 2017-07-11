'Veysel Amca'ya gözaltı iddiası: Polis tarafından bir süre bekletildim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün simge isimlerinden olan ve "Veysel amca" olarak adlandırılan tutuklu Hava Harp Okulu öğrencisi babası 63 yaşındaki Veysel Kılıç'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Kılıç ise, "can güvenliği gerekçesiyle" polis tarafından bir süre bekletildiğini söyledi.

Söz konusu gözaltı iddiasıyla ilgili Kılıç Odatv'ye konuştu.

Kılıç, Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaparken başka bir vatandaşla tartışmaya girdiğini, bunun üzerine "can güvenliği gerekçesiyle" adliye içerisinde polis tarafından bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığını ifade etti.