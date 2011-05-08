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Spor

VETTEL'İN DERECESİ 1.30.17.558 İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 20:36

-VETTEL'İN DERECESİ 1.30.17.558 İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011  - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde İlk sırayı elde eden Red Bull pilotu Sebastian Vettel, 1.30.17.558'lik derece elde etti. İstanbul Park pistindeki 58 turluk yarışta ikinci olan Mark Webber 1.30.26.365, üçüncü Fernando Alonso ise 1.30.27.633'lük derece yaptı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:      Sürücü              Ülkesi         Takım           Süre ------------------      -------     ---------------   ----------- 1-Sebastian Vettel      Almanya     Red Bull Racing   1.30.17.558 2-Mark Webber           Avustralya  Red Bull Racing   1.30.26.365 3-Fernando Alonso       İspanya     Ferrari           1.30.27.633 4-Lewis Hamilton        İngiltere   McLaren Mercedes  1.30.57.790 5-Nico Rosberg          Almanya     Mercedes GP       1.31.05.097 6-Jenson Button         İngiltere   McLaren Mercedes  1.31.16.989 7-Nick Heidfeld         Almanya     Renault           1.31.18.415 8-Vitaly Petrov         Rusya       Renault           1.31.25.726 9-Sebastien Buemi       İsviçre     S.Toro Rosso      1.31.26.952 10-Kamui Kobayashi      Japonya     Sauber            1.31.35.579 11-Felipe Massa         Brezilya    Ferrari           1.31.37.381 12-Michael Schumacher   Almanya     Mercedes GP       1.31.43.002 13-Adrian Sutil         Almanya     Force India       1 tur    14-Sergio Perez         Meksika     Sauber            1 tur    15-Rubens Barrichello   Brezilya    Williams          1 tur   16-Jaime Alguersuari    İspanya     S.Toro Rosso      1 tur   17-Pastor Maldonado     Venezuella  Williams          1 tur   18-Jarno Trulli         İtalya      Lotus             1 tur   19-Heikki Kovalainen    Finlandiya  Lotus             2 tur   20-Jerome D'Ambrosio    Belçika     Virgin            2 tur    21-Narain Karthikeyan   Hindistan   HRT               3 tur   22-Vitantonio Liuzzi    İtalya      HRT               5 tur   23-Paul Di Resta        İngiltere   Force India       Bitiremedi 24-Timo Glock           Almanya     Virgin            --------

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