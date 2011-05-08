-VETTEL'İN DERECESİ 1.30.17.558 İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde İlk sırayı elde eden Red Bull pilotu Sebastian Vettel, 1.30.17.558'lik derece elde etti. İstanbul Park pistindeki 58 turluk yarışta ikinci olan Mark Webber 1.30.26.365, üçüncü Fernando Alonso ise 1.30.27.633'lük derece yaptı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu: Sürücü Ülkesi Takım Süre ------------------ ------- --------------- ----------- 1-Sebastian Vettel Almanya Red Bull Racing 1.30.17.558 2-Mark Webber Avustralya Red Bull Racing 1.30.26.365 3-Fernando Alonso İspanya Ferrari 1.30.27.633 4-Lewis Hamilton İngiltere McLaren Mercedes 1.30.57.790 5-Nico Rosberg Almanya Mercedes GP 1.31.05.097 6-Jenson Button İngiltere McLaren Mercedes 1.31.16.989 7-Nick Heidfeld Almanya Renault 1.31.18.415 8-Vitaly Petrov Rusya Renault 1.31.25.726 9-Sebastien Buemi İsviçre S.Toro Rosso 1.31.26.952 10-Kamui Kobayashi Japonya Sauber 1.31.35.579 11-Felipe Massa Brezilya Ferrari 1.31.37.381 12-Michael Schumacher Almanya Mercedes GP 1.31.43.002 13-Adrian Sutil Almanya Force India 1 tur 14-Sergio Perez Meksika Sauber 1 tur 15-Rubens Barrichello Brezilya Williams 1 tur 16-Jaime Alguersuari İspanya S.Toro Rosso 1 tur 17-Pastor Maldonado Venezuella Williams 1 tur 18-Jarno Trulli İtalya Lotus 1 tur 19-Heikki Kovalainen Finlandiya Lotus 2 tur 20-Jerome D'Ambrosio Belçika Virgin 2 tur 21-Narain Karthikeyan Hindistan HRT 3 tur 22-Vitantonio Liuzzi İtalya HRT 5 tur 23-Paul Di Resta İngiltere Force India Bitiremedi 24-Timo Glock Almanya Virgin --------