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Spor

Vettel'den tarihi galibiyet

Formula 1 İtalya Grand Prix'sini, yarışa ilk sırada başlayan Toro Rosso'dan Sebastian Vettel kazandı.

15 Eylül 2008 03:00

Formula 1 İtalya Grand Prix'sini, yarışa ilk sırada başlayan Toro Rosso'dan Sebastian Vettel kazandı. 21 yaşındaki Alman pilot, Monza'da kendisinin ve takımının ilk grand prix zaferini elde ederken, Formula 1 tarihinin de yarış kazanan en genç ismi oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya'da koşulurken, sıralama turlarında büyük bir sürprize imza atarak pol-pozisyonu elde eden Toro Rosso'dan Sebastian Vettel, damalı bayrağı da ilk gören isim oldu.

Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılan yarış, pistin oldukça ıslak olması nedeniyle güvenlik aracının kontrolünde başladı. İlk 2 tur sonra güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla başlayan mücadelede ilk cepte yer alan sıralamaların flaş ismi Sebastian Vettel, üstünlüğünü ilk pit-stopların ardından da korudu.

İlk pitlerin ardından son turlara doğru takımlar pistin kuruması nedeniyle yoğun yağmur lastiklerini çıkarırken, yakın aralarla sıralanan pilotların mücadelesi oldukça zevkli anlara sahne oldu.

Rakipleriyla arasındaki farkı her geçen tur koruyan Sebastian Vettel, 3 yıllık Formula 1 kariyerinde podyum dahi göremeyen Toro Rosso takımına ilk birinciliği 1'26:47.494'lük derecesiyle getirdi. İtalya'ya gelene kadar en iyi derecesi dördüncülük olan 21 yaşındaki Vettel, kariyerinde ilk kez podyumun ilk basamağına çıktı. Alman sürücü yarış kazanan en genç isim olarak da adını Formula 1 tarihinin rekortmenleri arasına yazdırdı. 

PİLOT SIRALAMASI PUAN   TAKIM SIRALAMASI

PUAN

Hamilton- McLaren 78   Ferrari 134
Felipe Massa - Ferrari 77   McLaren Mercedes 129
Robert Kubica - BMW 64   BMW 115
Kimi Raikkonen   - Ferrari 57   Renault 41



Yarışa başladığı sıradaki yerini koruyan bir başka isim McLaren'den Heikki Kovalainen, Monza'dan 8 puanla ayrılırken, yarışın üçüncüsü BMW'den Robert Kubica oldu.

Dünya Şampiyonası'nın iddialı pilotlarından Lewis Hamilton 15. sırada başladığı yarıştan 7.'likle ayrılırken, Felipe Massa'nın 6. olması nedeniyle liderliğini 1 puan farkla korudu.

Renault'dan Fernando Alonso üst üste dördüncü kez yarıştan 4. sırada ayrılırken, Kimi Raikkonen ise 14. sırada başladığı yarışta 9.'lukla yetinerek puan alamadı.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si 28 Eylül'de koşulacak. 


Sıra Sürücü Takım Derece
1 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1'26:47.494
2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes +12.5
3 Robert Kubica BMW Sauber +20.4
4 Fernando Alonso Renault +23.9
5 Nick Heidfeld BMW Sauber +27.7
6 Felipe Massa Ferrari +28.8
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +29.9
8 Mark Webber Red Bull-Renault +32.0
9 Kimi Räikkönen Ferrari +39.4
10 Nelsinho Piquet Renault +54.4
11 Timo Glock Toyota +58.8
12 Kazuki Nakajima Williams-Toyota +62.0
13 Jarno Trulli Toyota +65.9
14 Nico Rosberg Williams-Toyota +68.6
15 Jenson Button Honda +73.3
16 David Coulthard Red Bull-Renault +1 tur
17 Rubens Barrichello Honda +1 tur
18 Sebastien Bourdais STR-Ferrari +1 tur
19 Adrian Sutil Force India-Ferrari +2 tur
Bıraktı Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari +42 tur



En hızlı tur Kimi Raikkonen Ferrari 1:28.047 (53. tur)

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