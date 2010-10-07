-VETTEL, SEZONUN 10. YARIŞINA İLK SIRADA BAŞLAYACAK SILVERSTONE (A.A) - 10.07.2010 - Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan İngiltere Grand Prix'sinin sıralama turlarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel en iyi dereceyi elde ederek, yarınki yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını kazandı. İngiltere'nin 5.891 kilometre uzunluğundaki Silverstone Pisti'nde bugün koşulan sıralama turlarının ardından Red Bull takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, 1 dakika 29.615'lik derecesiyle yarın yapılacak sezonun 10. yarışına ilk cepten başlayacak. Alman pilot, bu yıl 5. kez ''pole position'' kazanma başarısını gösterdi. Sıralama turlarında en iyi ikinci zamanı yine Red Bull takımından Avustralyalı Mark Webber, 1 dakika 29.758'lik derecesiyle yaparken, Ferrari'nin dünya şampiyonu pilotu İspanyol Fernando Alonso da 1 dakika 30.426'lık derecesiyle mücadeleye üçüncü cepten başlama hakkını elde etti. Yarınki yarışta McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton dördüncü, takım arkadaşı İngiliz Jenson Button ondördüncü, pistlere geri dönen efsane pilot Michael Schumacher ise onuncu cepten start alacak. Bugün yapılan sıralama turlarında pilotların dereceleri şöyle: 1. Sebastian Vettel (Almanya) RedBull-Renault 1 dakika 29.615 2. Mark Webber (Avustralya) RedBull-Renault 1:29.758 3. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 1:30.426 4. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 1:30.556 5. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 1:30.625 6. Robert Kubica (Polonya) Renault 1:31.040 7. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:31.172 8. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams-Cosworth 1:31.175 9. Pedro de la Rosa (İspanya) BMW Sauber 1:31.274 10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes 1:31.430 11. Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:31.399 12. Kamui Kobayashi (Japonya) BMW Sauber 1:31.421 13. Nico Huelkenberg (Almanya) Williams-Cosworth 1:31.635 14. Jenson Button (İngiltere) McLaren 1:31.699 15. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India 1:31.708 16. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 1:31.796 17. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 1:32.012 18. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 1:32.430 19. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus - Cosworth 1:34.405 20. Timo Glock (Almanya) Virgin - Cosworth 1:34.775 21. Jarno Trulli (İtalya) Lotus - Cosworth 1:34.864 22. Lucas Di Grassi (Brezilya) Virgin - Cosworth 1:35.212 23. Karun Chandhok (Hindistan) HRT - Cosworth 1:36.576 24. Sakon Yamamoto (Japonya) HRT - Cosworth 1:36.968