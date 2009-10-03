Vettel pol pozisonunda

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Japonya Grand Prix'sinde ilk cep 1 dakika 32.160'lık derecesiyle Red-Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel'in oldu.

Japonya'nın 5.807 metre uzunluğundaki Suzuka pistinde koşulan sıralama turlarında 1 dakika 32.160'lık derece elde eden Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, ilk sıranın (Pole Position) sahibi olurken, ikinci sırada 1:32.220'lik derecesiyle Toyota'nın İtalyan pilotu Jarno Trulli yer aldı.

Sıralama turlarında 1:32.395 ile en iyi üçüncü zamanı yapan geçen yılın dünya şampiyonu McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 3. cepte kendine yer bulurken, 1:32.466'lık zaman yapan Force India'nın Alman pilotu Adrian Sutil 4. cebi elde etti.

Kırmızı bayrağın 3 kez sallandığı ve kazaların damga vurduğu sıralama turlarında, klasman lideri Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button ise 1:32.962'lik zamanıyla 7. sırada kalırken, İngiliz pilot yarınki yarışta en yakın rakibi ve takım arkadaşı Rubens Barrichello'dan 5 puan fazla alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Hafta arasında gelecek sezon için Ferrari ile anlaştığı açıklanan Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ise sıralama turlarının ikinci etabında elenerek, 12. sırada yer buldu.

Bu arada 2. turda bariyerlere çarpan ve ciddi bir kaza geçiren Toyota'nın Alman pilotu Timo Glock ise acil olarak helikopterle hastaneye kaldırılırken, daha sonra yapılan açıklamada, yarınki yarışa 14. sıradan başlayacak olan Glock'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yarınki yarış öncesi sıralama turlarında alınan dereceler şöyle:

1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1 dakika 32.160

2. Jarno Trulli (İtalya) Toyota 1:32.220

3. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 1:32.395

4. Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:32.466

5. Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 1:32.660

6. Nick Heidfeld (Almanya) BMW-Sauber 1:32.945

7. Jenson Button (İngiltere) Brawn GP 1:32.962

8. Kimi Raikkönen (Finlandiya) Ferrari 1:32.980

9. Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren-Mercedes Zaman yok

10. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso Zaman yok

11. Nico Rosberg (Almanya) Williams

12. Fernando Alonso (İspanya) Renault

13. Robert Kubica (Polonya) BMW-Sauber

14. Timo Glock (Almanya) Toyota

15. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso

16. Giancarlo Fisichella (İtalya) Ferrari

17. Kazuki Nakajima (Japonya) Williams

18. Romain Grosjean (Fransa) Renault

19. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India

20. Mark Webber (Avustralya) Red Bull