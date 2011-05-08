-VETTEL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ardından sürücülerde Sebastian Vettel, takımlarda da Red Bull liderliklerini sürdürdü. İstanbul'daki yarış sonrası elde ettiği birincilikle 25 puan alan Vettel, puanını 93'e yükseltip liderliğini korudu. Lewis Hamilton, 59 puanla ikinci sırada kalırken, İstanbul'daki yarışın ikincisi Mark Webber 55 puanla üçüncü sıraya yükseldi. -SÜRÜCÜLER KLASMANI- İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu: Sürücü Ülkesi Takım Puan ------------------ ------- -------- ---- 1-Sebastian Vettel Almanya Red Bull 93 2-Lewis Hamilton İngiltere Mc Laren 59 3-Mark Webber Avustralya Red Bull 55 4-Jenson Button İngiltere Mc Laren 46 5-Fernando Alonso İspanya Renault 41 6-Felipe Massa Brezilya Ferrari 24 7-Nick Heidfeld Almanya Renault 21 8-Vitaly Petrov Rusya Renault 21 9-Nico Rosberg Almanya Mercedes 20 10-Kamui Kobayashi Japonya Sauber 8 11-Michael Schumacher Almanya Mercedes 6 12-Sebastien Buemi İsviçre STR 6 13-Adrian Sutil Almanya F.India 2 14-Paul Di Resta İngiliz F.India 2 -TAKIMLARDA RED BULL RACİNG- Formula 1'de geride kalan 4 yarış sonucunda Red Bull, takımlar sıralamasında ilk durumdaki yerini korudu. Formula 1'de 4 yarış sonunda takımlar sıralaması ise şöyle oluştu: 1- Red Bull Racing (148 puan) 2- Vodafone McLaren Mercedes (105 puan) 3- Ferrari (65 puan) 4- Renault (42 puan) 5- Mercedes GP (26 puan) 6- Sauber (8 puan) 7- Scuderia Toro Rosso (6 puan) 8- Force India (4 puan)