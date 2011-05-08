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Spor

VETTEL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 21:14

-VETTEL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ardından sürücülerde Sebastian Vettel, takımlarda da Red Bull liderliklerini sürdürdü. İstanbul'daki yarış sonrası elde ettiği birincilikle 25 puan alan Vettel, puanını 93'e yükseltip liderliğini korudu. Lewis Hamilton, 59 puanla ikinci sırada kalırken, İstanbul'daki yarışın ikincisi Mark Webber 55 puanla üçüncü sıraya yükseldi. -SÜRÜCÜLER KLASMANI- İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:      Sürücü             Ülkesi        Takım    Puan ------------------     -------      --------   ---- 1-Sebastian Vettel     Almanya      Red Bull    93 2-Lewis Hamilton       İngiltere    Mc Laren    59 3-Mark Webber          Avustralya   Red Bull    55 4-Jenson Button        İngiltere    Mc Laren    46 5-Fernando Alonso      İspanya      Renault     41 6-Felipe Massa         Brezilya     Ferrari     24 7-Nick Heidfeld        Almanya      Renault     21 8-Vitaly Petrov        Rusya        Renault     21 9-Nico Rosberg         Almanya      Mercedes    20 10-Kamui Kobayashi     Japonya      Sauber       8 11-Michael Schumacher  Almanya      Mercedes     6 12-Sebastien Buemi     İsviçre      STR          6 13-Adrian Sutil        Almanya      F.India      2 14-Paul Di Resta       İngiliz      F.India      2          -TAKIMLARDA RED BULL RACİNG- Formula 1'de geride kalan 4 yarış sonucunda Red Bull, takımlar sıralamasında ilk durumdaki yerini korudu. Formula 1'de 4 yarış sonunda takımlar sıralaması ise şöyle oluştu: 1- Red Bull Racing (148 puan) 2- Vodafone McLaren Mercedes (105 puan) 3- Ferrari (65 puan) 4- Renault (42 puan) 5- Mercedes GP (26 puan) 6- Sauber (8 puan) 7- Scuderia Toro Rosso (6 puan) 8- Force India (4 puan)

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