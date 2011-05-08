-VETTEL İSTANBUL'DA İLK KEZ BİRİNCİ İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, Türkiye Grand Prix'sinde ilk kez birinci oldu. Daha önce 2008 yılında İstanbul Park'ta 3. olarak podyuma çıkan Vettel, bugün ilk kez İstanbul'da zirveye çıkmayı başardı. Bu sezon Avustralya ve Malezya'da da birinci olan Vettel, İstanbul'da üçüncü kez podyumun en üst basamağında yer aldı. Alman pilot, kariyerindeki 13. grand prix zaferine de imza attı. -İLK SIRADA BAŞLADI VE İLK SIRADA BİTİRDİ- Yarışa pole pozisyonda başlayan Vettel, bu üstünlüğünü 58 tur boyunca sürdürüp birinciliğe ulaştı. Yarışın başlamasıyla birlikte Vettel liderliğini korurken ikinci sıradaki Webber ise iyi kalkış yapamayınca Rosberg'e geçildi. Webber, 6. turda düzlükte yaptığı atakla Rosberg'i geçip ikinci sırayı yeniden ele geçirdi. Startın en iyi isimlerinden Ferrari pilotu Alonso da 5. başladığı yarışta, 7. turda Rosberg'i geçerek 3. sıraya yerleşti. -ALONSO 30. TURDA 2.'LİĞE YÜKSELDİ- Yarışta iyi bir performans gösteren Fernando Alonso, 30. turda Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber'i 11. viraj öncesindeki düzlüğün sonunda geçmeyi başararak 2. sıraya yükseldi. -51. TURDA WEBBER, İKİNCİLİĞİ DEVRALDI- Mark Webber, uzun süre arkasında kaldığı Fernando Alonso'yu 51. turda geçmeyi başardı ve yeniden ikinci sıraya çıktı. Bu ikili arasında nefes kesen ikincilik mücadelesinden Mark Webber üstün çıktı ve Alonso yarışı üçüncü sırada tamamladı. -FERRARİ, BU SEZON İLK KEZ PODYUMA ÇIKTI- Bu sezon yapılan ilk 3 yarışta podyum yüzü göremeyen Ferrari, İstanbul Park'ta Alonso ile bu şanssızlığını yıktı. Fernando Alonso, İstanbul'da üçüncü olup, Ferrari'ye ve kendisine bu sezonki ilk podyumunu yaşattı. Avustralya'da Fernando Alonso 4., Felipe Massa ise 7. olurken Malezya'da ise 5. sırayı Massa, 6. sırayı ise Alonso aldı. Son Çin Grand Prix'sinde de Massa 6, Alonso ise 7. olabildi. -SCHUMACHER'İN ŞANSSIZLIĞI- Yarışa 8. sırada başlayan Mercedes pilotu Michael Schumacher, 2. turda büyük bir şanssızlık yaşadı. Renault pilotu Vitaly Petrov ile çarpışan Schumacher, henüz 2. turda pite girmek zorunda kaldı ve 19. sıraya kadar geriledi. Alman pilot, yarışı 12. sırada tamamladı ve puan alamadı. -KAMİKAZE KOBAYASHI- Yarışa 23. sırada başlayan Sauber'in Japon pilotu Kamui Kobayashi, ilk turlarda oldukça agresif bir performans gösterip üst sıralara yükseldi. 12. turda 8. sıraya kadar yükselen Kobayashi, 2. pit stoplardan sonra düşüşe geçti ve yarışı 10. sırada tamamladı. Bu arada, Toro Rosso'nun İsviçreli pilotu Sebastien Buemi de günün başarılı isimlerinden biriydi. Buemi, 16. sırada başladığı yarışı 9. sırada bitirdi. -İLK NORMAL PİT STOP 10. TURDA- Takımlar ilk normal pit stoplarını 10. turda yapmaya başladı. Pit stopa ilk giren Felipe Massa ve Lewis Hamilton olurken, ikili pitten çıkarken kaza tehlikesi atlattı. Bu arada, zorunlu olarak pite giren ilk pilot 1. tur sonunda Perez olurken, Virgin takımının Alman pilotu Timo Glock ise vites kutusundaki sorun nedeniyle start alamadı. -4'ER PİT STOP YAPILDI- Takımlar, İstanbul Park pistinde genelde pit stop yaptı. Pilotların çoğu 4 pit stop stratejisi uygularken, bazı pilotlar ise 3'er pit stop gerçekleştirdi. Pit stoplarda Red Bull takımı rakiplerine göre daha başarılı bir performans sergilerken Ferrari Massa, Vodafone McLaren Mercedes ise Hamilton ile birer pit stopta sıkıntı yaşadı. 46. turda Force India'nın İngiliz pilotu Paul Di Resta, 1. virajda pistten çıktı ve yarışa devam edemedi. -DRS, GEÇİŞLERİ ÇOĞALTTI- Araçların bu yıl kullanmaya başladığı DRS, İstanbul Park'taki yarışta da geçişlerin çoğalmasına yol açtı. DRS'nin kullanıldığı 12. viraj öncesindeki düzlüğün sonunda birçok sollama yaşandı. Pilotlar, 12, 13 ve 14. virajlarda da rakiplerini zorlayarak geçişler gerçekleştirdi.