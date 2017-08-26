T24 LogoT24 Logo
Spor

Vettel imzayı attı

Alman pilotun, Hamilton'ın 14 puan önündeki liderliği sürüyor

26 Ağustos 2017 18:24

Formula 1 takımlarından Ferrari, kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Alman sürücüsü Sebastian Vettel'in sözleşmesini 2020 yılının sonuna kadar uzattı.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vettel'in kontrat süresinin 2020 yılının sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hafta içinde sözleşme süresini 2018 yılının sonuna kadar uzattığı Fin sürücüsü Kimi Raikkonen'in ardından Vettel ile de anlaşan Ferrari, gelecek sezon da yoluna aynı pilotlarla devam edecek.

Red Bull Racing takımıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013'te şampiyonluğa uzanan Vettel, Formula 1 kariyerinde 48 kez pole pozisyonu kazanırken, 46 yarıştan da zaferle ayrıldı.

Ferrari'de 2015'ten bu yana görev alan ve bu sezon 11 yarışın ardından 202 puan toplayan Alman Vettel, pilotlar klasmanında, en yakın rakibi Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın 14 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

ETİKETLER

Sebatian VettelFormula 1sözleşmef1imzayeniledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24