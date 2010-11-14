-VETTEL FORMULA 1 TARİHİNE GEÇTİ ABU DABİ (A.A) - 14.11.2010 - Formula 1'de 2010 sezonu dünya şampiyonu, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel olurken, takımı Red Bull da markalar şampiyonu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 5 bin 554 metre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden koşulan yarışa ilk sırada (pole position) başlayan Vettel, mücadeleyi 1 saat 39 dakika 36.837 saniyede tamamladı. Bu sezonki beşinci galibiyetine ulaşan Alman pilot, Malezya, Avrupa, Japonya ve Brezilya Grand Prix'lerini de ilk sırada bitirmişti. Mücadelede ikinciliği, McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton elde ederken, yarışın üçüncüsü ise takım arkadaşı İngiliz pilot Jenson Button oldu. Hamilton Türkiye, Kanada ve Belçika yarışlarının, geçen yılın dünya şampiyonu Button da Avustralya ve Çin Grand Prix'lerinin galibi olmuştu. -ALONSO'NUN YEDİNCİLİĞİ, ŞAMPİYONLUĞA ENGEL OLDU- Yarışa üçüncü cepte başlayan ve geçen haftaki Brezilya Grand Prix'sinde pilotlar klasmanında 246 puanla ilk sırada yer alan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso'nun, Vettel kazansa bile şampiyon olabilmesi için 4. olması ve 12 puan elde etmesi yeterli olacaktı. İki dünya şampiyonluğu bulunan, Bahreyn, Almanya, İtalya, Singapur ve Kore grand prix'lerinin galibi Alonso, yedincilikte kalınca 6 puan alabildi. Alonso'nun 3. kez dünya şampiyonu olarak, büyük pilotlar grubuna katılma ümitleri bir başka sezona kaldı. Vettel, elde ettiği 25 puanla 256 puana ulaşarak, yedincilikle 252 puana erişen Alonso'nun bir sıra üzerinde, sezonu şampiyon tamamladı. İspanya, Monaco, İngiltere ve Macaristan'da birinci olan, Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber mücadeleyi sekizinci sırada tamamladı. Üç yıl aradan sonra pistlere yeniden dönen ve 7 dünya şampiyonluğu bulunan, Mercedes'in Alman pilotu Michael Schumacher ise yarışın ikinci turunda aracının kaza yapması üzerine yarış dışı kaldı. Markalar klasmanında Red Bull, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti. -EN GENÇ ŞAMPİYON- Sebastion Vettel, en genç dünya şampiyonu olarak tarihe geçti ve Hamilton'ın bu unvanını elinden aldı. 2008 şampiyonu Hamilton, şampiyon olduğunda 23 yaşını 10 ay geçmişti. Vettel ise 23 yaşını 4,5 ay geçtiği için yeni en genç pilot oldu.