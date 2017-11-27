Veterinere, 'cinsel istismar' ve 'şantaj' tutuklaması

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, veteriner 45 yaşındaki Uğur G., 35 yaşındaki M.K. adlı kadını çiftlik evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu ve çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Çaycuma ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk annesi M.K. adlı kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurarak, Uğur G.\'nin, kendisini 1 ay önce zorla çiftlik evine götürüp tecavüz ettiğini, burada çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia etti. Polisin yerini tespit ettiği çiftlik evine jandarma operasyon düzenledi. Uğur G., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 11 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Çaycuma Belediyesi\'nde veteriner hekim olarak görev yapan ve evli olan Uğur G., emniyetteki sorgusunda M.K.\'nın rızası ile ilişkiye girdiklerini söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Uğur G., işlemleri tamamlanması ardından akşam saatlerinde Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edilerek, \'nitelikli cinsel istismar\', \'görüntü ve resim ile şantaj\' suçlamasıyla tutuklandı.

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