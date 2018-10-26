Veterinerden hayvanseverlere uyarı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, geçtiğimiz günlerde sokağa bırakılan zehirli kemikleri yiyince telef olan köpeğini kurtarmak için suni teneffüs yapan, köpeğin sahibi Dr. Çağlar Doğrul\'un yaşadığı olay üzerine hayvanseverleri uyardı. Şahin, \"Kendi sağlığını hem de hayvan sağlığını riske atmadan doğrudan veteriner hekimlerine müracaat etmelidirler\" dedi.

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Dr. Çağlar Doğrul\'un Sibirya Kurdu cinsi \'Poyraz\' isimli köpeğini suni teneffüs yaparak kurtarmak isterken zehirlenmesinin yanlış yapılan bir uygulama olduğunu söyledi.

\'HAYVANA MÜDAHALE YETKİSİ SADECE VETERİNER HEKİMLERE AİTTİR\'

Şahin, \"Hayvan hastalıklarının birçoğu \'zoonoz\' (hayvandan insana bulaşabilen) hastalıklardır. Bunun yanında hayvanlar için toksik (zehirli) olan birçok madde insanlar için de toksiktir. Dolayısıyla, acil durumlar da dahil olmak üzere, hayvan hastalıkları konusunda hem yasalar hem de sağlık açısından müdahale yetkisi yalnızca veteriner hekimlere aittir. Günümüzde neredeyse tüm bölgelerde veteriner hekim muayenehaneleri mevcuttur. Meslektaşlarımız mesai mefhumu gözetmedikleri gibi kısa süre içerisinde de ulaşılabilir konumdadır. Vatandaşlarımız, hayvanlarında genel durum bozukluğu, kusma, ishal, titreme, çırpınma, normalden farklı davranışlar ve benzeri gibi olumsuzluklarla karşılaştıklarında, forum sitelerinde, arama motorlarında, bilgi çöplüklerinde teşhis ve tedavi yolları arayarak zaman kaybetmeden, bilinçsiz bir şekilde acil müdahale yapmak suretiyle hem kendi sağlığını hem de hayvan sağlığını riske atmadan doğrudan veteriner hekimlerine müracaat etmelidirler. Aksi takdirde maalesef hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı büyük tehditlere maruz kalabilmekte, son derece olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir\" diye konuştu.



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