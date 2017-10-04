Veteriner ilaçları satan bakkallara ceza yağdı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası\'nın ihbarını değerlendiren Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, gerekli izin ve yetkileri olmadığı halde veteriner ilaçları sattıkları tespit edilen kırsal mahallerdeki 4 bakkala toplam 64 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası\'nın ihbarı üzerine Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki bazı bakkallarda denetim yaptı. Yapılan denetim sonucunda kırsal mahallerdeki 4 bakkalın, gerekli izinleri olmadan veteriner ilaçları sattığı tespit edilerek para cezası kesti. Konuyla ilgili açıklamada yapan Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız, kırsal mahallelerdeki bazı bakkalların veteriner ilaçları sattığı yönünde üyelerinden gelen şikayetleri ilgili makamlara bildirerek gereğinin yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Yıldız, \"İhbarı değerlendiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz, yapmış olduğu denetimler sonucunda 4 bakkalın veteriner ilaçları sattığını tespit etti. Bakkallardaki ilaçlara el konuldu. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği insan ve hayvan sağlığını hiçe sayan 4 bakkala 16\'şar bin lira idari para cezası kesilmiştir\" dedi. Veteriner hekimlerin hayvan sağlığının yanında, insanlara sağlıklı gıdalar ulaştırılması içinde çalıştıklarını dile getiren Merter, \"Veteriner hekimler sadece kliniklerde hayvan muayene etmiyor. Kanatlı sektör, gıda, ilaç, yem sektörü ve kamu gibi bir çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda ve faaliyetlerde bir tek insan sağlığı için hizmet vermekteyiz. Ancak kırsal mahallelerdeki bakkallarda veya buna benzer yerlerde ehliyetsiz ve bilinçsiz insanlar tarafından ilaç satılması hem hayvan sağlığını hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca hayvanlara verilen bilinçsiz ilaçlar sebebiyle ilerleyen zamanlarda kötü sonuçlarda ortaya çıkabilir\" diye konuştu.

Hayvan sahiplerine usulsüz yerlerden ilaç almamaları konusunda uyaran Merter, kanuna aykırı, usulsüz ilaç satışı yapan yerlerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bildirilmesini istedi.



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