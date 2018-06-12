Veteriner hekim başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da dün akşam ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu veteriner hekim İsmail Erman K. (28), aracında başından vurulmuş olarak ölü bulundu. İsmail Erman K.\'nin intihar etttiği üzerinde duruluyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi girişindeki boş arazide bir çoban, bu sabah patika yolun kenarına park edilmiş hafif ticari araç içinde hareketsiz yatan birini fark etti. Çoban, araçtaki kişinin yüzünün parçalandığın yan koltukta ise pompalı tüfek olduğunu gördü. Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis\'e haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polisler, vurulan kişinin kayıp başvurusu olan veteriner hekim İsmail Erman K. olduğunu belirledi. İntihar ettiği değerlendirilen İsmail Erman K.\'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Bursa Vetirner Hekimler Odası Başkanı Sİnan Sağlam, \"İsmail Erman K., genç bir meslektaşımızdı. Hayat dolu bir insandı. Şok olduk\" dedi.

FOTOĞRAFLI