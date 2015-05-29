Vestel'den Manisaspor'a: Artık kapımızı çalmayın

Spor Toto 2. Lig düşen Manisaspor' bir kötü haber de forma sponsoru Vestel'den geldi. 15 yıldan bu yana Manisaspor'un sponsorluğunu yapan Vestel Şirketler Grubu, 13 milyon TL'lik alacağını silerek siyah beyazlı kulüple bağlarını kopardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan siyah beyazlı kulübün başkanı Abdullah Mergen, 13 milyon TL’yi silen Vestel yönetiminden, "Artık kapımızı çalmayın" mesajını aldıklarını belirterek, yeni sezon için forma reklamı arayışına başladıklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük beyaz eşya ve elektronik şirketlerinden Vestel, üretim üssünün bulunduğu Manisa’nın futboldaki temsilcisi Manisaspor’a ilk forma reklamını 2000-2001 sezonunda verdi. Ertesi sezon isim sponsoru olduğu siyah-beyazlı ekibin Vestel Manisaspor ismiyle Süper Lig’e kadar yükselmesini sağlayan şirket, 2007-2008 sezonunda futboldaki kirlenmeyi gerekçe göstererek isim sponsorluğundan çekilip sadece forma reklamı verdi. En büyük desteğini kaybederek boşlukta kalan Manisaspor önce PTT 1’inci Ligi’ne, bu sezon da 2’nci Lig’e düştü.

'Borcu indirdik ama 1 gol averajıyla 2. Lig’e düşerek önemli bir gelirden olduk'

Sezona 57 milyon 600 bin TL borçla başladıklarını, ödenen paralar ve Vestel’in bağışıyla bu rakamın 34 milyon TL’ye düştüğünü açıklayan Mergen, "Borcu 34 milyon TL’ye indirdik ama 1 gol averajıyla 2. Lig’e düşerek önemli bir gelirden olduk" dedi.

Yönetimdeki kopmalara rağmen kongreye gitmeyeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Mergen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorla kimseyi tutamayız. Adam gibi adam yönetici arkadaşlarım var. Bu ekiple devam edeceğiz. 2016’nın haziran ayında normal kongremizi yapacağız. Şu anda mevcut futbolculara 1.6 milyon TL borcumuz var. Bu parayı bulma çabası içindeyiz. Mevcut kadroyu koruyacağız. En fazla 3 ya da 4 oyuncu satabiliriz. Bu takım düştüğü gibi çıkmayı da bilir."