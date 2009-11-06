Vestel'den 'koşulsuz iade' adımı

Vestel, koşulsuz iade garantisi başlattı. Ahmet Nazif Zorlu, “Kalitemize olan güveni paylaşmak için ‘beğenmezsen gel 3 ay içinde iade et’ diyoruz” dedi.



Milliyet gazetesinin haberinde 25’inci yaşını kutlayan Zorlu Holding şirketlerinden Vestel, tüm elektronik ürünler ve beyaz eşyalarda 3 ay koşulsuz iade garantisi uygulamasını başlattı.



Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül kampanyanın koşulsuz olarak işleyeceğini söyleyerek, müşterilerin ürünü sevmeyerek değiştirme talebinde bulunması halinde, nedenini sormadan değiştireceklerini söyledi. “Her eve bir Vestel” hedefiyle hareket ettiklerini belirten Yüngül, kampanyayla ilgili suiistimal endişesi taşımadıklarını kaydetti.



Yüngül, “Eğer kampanya suiistimal edilirse biz de anılarımızı paylaşırız ama enteresan şeyler çıkacaktır. Zaten ne gelirse başımıza birbirimize güvenmemekten geliyor” dedi.



Hedef 3.3 milyar dolar



2009’un ilk yarısında elektronik ve beyaz eşyada toplam 1.2 milyar dolar ciro elde ettiklerini belirten Yüngül, bu yılın sonunda 3.3 milyar dolar ciroya ulaşmayı beklediklerini söyledi. Vestel’in Avrupa’nın üçüncü büyük televizyon üreticisi konumunda olduğunu vurgulayan Yüngül, şöyle devam etti: “Krize rağmen bu yıl adet bazında ihracat rakamlarımızı yüzde 60 oranında artırdık. Yıl sonuna kadar 2.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz birinciliği otomotiv sektörünün elinden almak.”



Rakamlarla Vestel



- Ciro hedefi 3.3 milyar dolar

- 127 ülkeye ihracat yapıyor

- 150 bin çalışanı var

- 1.050 mağazası bulunuyor



‘Musalla taşında zirveye taşındık!’



Vestel’in yurtdışı dahil 1 milyon metrekare kapalı tesise ulaştığını belirten Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, “Bize Boeing’den geldiklerinde ‘Biz dünyanın en büyük şirketiyiz (600 bin metrekare kapalı alan) dediler. Ben de dedim ki, bizimki 800 bin metrekare.” Vestel’in 360 bin adetlik (1994) TV üretiminden 91 milyona ulaştığını ileten Zorlu, “Hoca Allahüekber dediğinde biz Vestel’i musalla taşından almıştık. 1 milyon TV üretmek için yola çıktığımızda kimse inanmamıştı. Bugün 91 milyon TV ürettik. Kalitemize olan güveni paylaşmak için ‘beğenmezsen gel, 3 ay içinde iade et’ diyoruz” dedi

