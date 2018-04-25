Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

İSTANBUL / DHA

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank maçıyla belirlenecek.

Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme, 2-2\'lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci maçına taşındı. Sezonun derbisinde gülen taraf kupayı müzesine götürecek.

Eczacıbaşı VitrA, play-off final serisinin 5. maçında yarın saat 18.00\'de VakıfBank\'ı Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda konuk edecek.

Karşılaşmayı kazanan ekip Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak.