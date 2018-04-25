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Spor

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

İSTANBUL / DHA Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank maçıyla belirlenecek

25 Nisan 2018 14:26

İSTANBUL / DHA

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank maçıyla belirlenecek.
Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme, 2-2\'lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci maçına taşındı. Sezonun derbisinde gülen taraf kupayı müzesine götürecek.
Eczacıbaşı VitrA, play-off final serisinin 5. maçında yarın saat 18.00\'de VakıfBank\'ı Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda konuk edecek. 
Karşılaşmayı kazanan ekip Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak.

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