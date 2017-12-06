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Spor

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devre maçları tamamlandı

İSTANBUL / DHA 2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1

06 Aralık 2017 00:49

İSTANBUL / DHA

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 1. devre karşılaşmaları, bugün oynanan 11. hafta maçlarıyla sona erdi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 11. hafta karşılaşmalarının toplu sonuçları şöyle;
VakıfBank 3 - 0 Bursa B.Şehir Bld.    25-19, 25-13, 25-17
Çanakkale Bld. 2 - 3 Galatasaray    27-25, 19-25, 18-25, 25-18, 14-16
İlbank 0 - 3 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.    25-27, 17-25, 15-25
Fenerbahçe 3 - 0 Seramiksan    25-23, 25-21, 25-12
Nilüfer Bld. 3 - 0 Beşiktaş    25-20, 26-24, 25-20
Eczacıbaşı VitrA 3 - 0 Halkbank    25-19, 25-17, 25-22
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 2. devre karşılaşmaları, 6 Ocak 2018 Cumartesi günü başlayacak.
Ligin ilk devresi sonunda takım sıralaması şöyle;
1 - Eczacıbaşı VitrA
2 - Fenerbahçe
3 - VakıfBank
4 - Galatasaray
5 - Halkbank
6 - Bursa B.Şehir BLD.
7 - Nilüfer BLD.
8 - Beşiktaş
9 - Kameroğlu Beylikdüzü VOL.İHT.
10 - Seramiksan
11 - Çanakkale BLD.
12 - İlbank

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