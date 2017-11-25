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Spor

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde, 9'uncu hafta sona erdi

İSTANBUL,(DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde, 2017-2018 voleybol sezonunun 9'uncu haftası, bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi

25 Kasım 2017 23:32

İSTANBUL,(DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde, 2017-2018 voleybol sezonunun 9\'uncu haftası, bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığın sağlanması amacıyla T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle, maçlara pankartla çıkan voleybolcular, kadın şiddete hayır dediler.
Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle;
Galatasaray - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İht.: 3-0 (25/23, 25/18, 27/25)
Nilüfer Bld. - Halkbank: 1-3 (20/25, 22/25, 25/19, 22/25)
İlbank - Bursa B. Şehir Bld.: 0-3 (19/25, 18/25, 20/25)
Eczacıbaşı VitrA - Seramiksan: 3-0 (26/24, 25/19, 25/12)
Çanakkale Bld. - Beşiktaş: 3-2 (27/25, 20/25, 21/25, 25/20, 16/14)
VakıfBank - Fenerbahçe: 3-1 (25/18, 25/14, 25/27, 25/12)
 

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