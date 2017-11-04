Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta tamamlandı

Fenerbahçe, Vakıfbank ve Eczacıbaşı VitrA yoluna yenilgisiz devam ediyor
İSTANBUL,(DHA)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde, 2017-2018 voleybol sezonunun altıncı haftası, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Alınan skorlar şu şekilde;
Fenerbahçe-Nilüfer Bld.: 3-0 (25-20, 25-18, 2514)
Seramiksan-Galatasaray: 1-3 (19-25, 20-25, 25-18, 16-25)
Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1 (25-15, 25-27, 25-15, 25-14)
VakıfBank-İlbank: 3-0 (25-18, 25-7, 25-15)
Bursa B.Şehir Bld.-Beşiktaş: 3-0 (25-14, 25-19, 25-18)
Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Bld.: 3-0 (25-8, 25-15, 25-19)