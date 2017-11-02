Vestel Türkiye'de kan bağışı rekoruna imza atacak

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- VESTEL, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ile yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi. Kurumun Beyaz Eşya Fabrikası\'ndaki 6 bin 500 çalışan arasında toplanması hedeflenen 1000 ünite kanla Vestel, ülkedeki işletmeler arasında en yüksek kan bağışında bulunan kurum unvanıyla bir rekora imza atacak.

Dünyanın önde gelen elektronik ve beyaz eşya üreticisi Vestel Grubu\'na bağlı Beyaz Eşya Fabrikası, Türk Kızılayı ile Türkiye\'de işletmeler arasında en yüksek kan bağışında bulunan işletme rekoruna imza atmak için kampanya düzenledi. Vestel Beyaz Eşya Fabrikası 6 bin 500 çalışanıyla ve \'1000 gönüllü bağışçı bir günde 1000 ünite kan bağışı\' sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışına, fabrika çalışanları büyük ilgi gösterdi. Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, kan bağışı öncesi fabrikanın genel müdür yardımcıları Mehmet Yavuz, Kemal Özgür, Hakan Akıncı, Serhat Tolga Sönmez ve Özgür Yılmaz ile birlikte açıklamada bulundu. Gök, Vestel Beyaz Eşya Fabrikası\'nın ülkedeki işletmeler arasında büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attığının altını çizerek, Beyaz Eşya Fabrikası bünyesindeki 6 bin 500 çalışanın kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Gök, şöyle dedi:

\"Vestel en verimli olduğu saatlerde bize vakit ayırarak, hayat kurtarmak ve kan bağışı yapmak için bir faaliyet gerçekleştirdi. Hedefimiz Vestel\'de Türkiye\'de bir işletmede alınacak en yüksek kan bağışı sayısı olarak bir Türkiye rekoruna imza atmak. 6 bin 500 çalışana yönelik minimum 800 veya 1000 ünite kan bağışı hedefliyoruz. Hedeflenen kan ile 3 kişinin hayatını kurtarmış olacağız. Eğer hedefe ulaşılırsa Vestel, Türkiye\'de işletmeler arasında bir günde en yüksek kan bağışında işletme olarak rekora imza atacak.\"

Türkiye Kızılay Derneği Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, Vestel Beyaz Eşya Fabrikası Genel müdürlerine teşekkür plaketi sundu. Fabrikanın 4 farklı noktasına yerleştirilen kan alma istasyonlarında ise işçiler, kan vermek için kuyruk oluşturdu. Gün sonunda 1000 ünite kan bağışı hedefi konularak bir Türkiye rekoru beklenen kampanyada, sabahın ilk saatlerinde kan bağışı sayısının 200\'leri geçtiği ve gün sonunda hedefin gerçekleşmesinin beklendiği öğrenildi.

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