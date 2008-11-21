Vestel krizde rekor üstüne rekor kırıyor

AB'nin Çin aşkı bitti Türk şirketlerinin ihracatı tavan yaptı

Finansal piyasalarda başlayan ve reel sektörde kendini iyiden iyiye hissettiren küresel krizde Vestel, 2007 Ekim - Kasım aylarına göre üretim ve ihracatını artırdı.Yüngül, dünya genelinde elektronik sektöründe çok ciddi konsadilasyon olduğunu belirterek, bu sektörde özellikle Orta Avrupa'da son 2.5 yılda 33 fabrika kurulduğunu ve bugün bunlardan birkaçının ayakta kalarak diğerlerinin son 5- 6 ayda kapandığını söyledi.Bilgi, finans ve servis açısından altyapısı sağlam olanların ayakta kalabildiğine dikkat çeken Yüngül, "Kriz kriz deniliyor. Ama kriz olmasına rağmen ekim, kasım ayları bizim rekor aylarımız" dedi.Noel öncesi satışların arttığına işaret eden Yüngül, "Ağustos ayında daha kriz yoktu. Temmuz- ağustos aylarında 200 bin tane LCD ekran televizyon ürettik. Ekim ve kasım aylarında ayrı ayrı olmak üzere bunun 2.5 katı üretim yaptık. Ekim ayında 600 bin, kasım ayında 500 bin. Bu kriz ortamında azalması gerekirdi. Ama şimdi siparişler sağlamlara geliyor. Zayıflar elendi, güçlüler kaldı" dedi.