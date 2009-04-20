Vestel insansız uçak geliştirdi, deneme Efes'te

Vestel’in 6 yıldır üzerinde çalıştığı insansız uçak, deneme uçuşu aşamasına geldi. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, bu iş için bugüne kadar 20 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirterek, "Tamamen Vestel tarafından geliştirilen uçak, bu ay sonunda Efes’te deneme uçuşu yapacak. Uçak askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek" dedi.



Hürriyet’in haberine göre; Zorlu Holding bünyesindeki Vestel’in tümüyle Türk mühendisleriyle 6 yıldır üzerinde çalıştığı insansız uçak projesi deneme uçuşu aşamasına geldi. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, insansız uçağın deneme uçuşunu bu ay sonunda Efes’te gerçekleştireceğini söyledi. Yüngül, yazılımı ve teknolojisi tamamen kendilerine ait olan insansız uçak için 20 milyon dolara yakın yatırım yaptıklarını belirtti.



Kullanım alanı çok



Uçağın ABD ve İsrail’de geliştirilen benzerlerinden daha iyi özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Ömer Yüngül, "Uçak 16 bin fite kadar çıkabiliyor. Havada 12 saat kalabiliyor. Gözetleme uçağı olacak insansız uçak, askeri amaçlar dışında, orman yangınları, çevre kirliliği ve kaçak yapılaşma tespiti gibi amaçlarla da kullanılabilecek. Dünya bu yöne gidiyor, bu uçağın çok çeşitli kullanım alanları olabilir" dedi.



Denemenin ardından ihale



Savunma Bakanlığı’nın mayıs ayındaki ihalesine katılacaklarını da aktaran Ömer Yüngül, "Grubun savunma ve güvenlik vizyonunun bir parçası olarak insansız uçağa yatırım yaptık. Askeri amaç dışında sivil amaçlı kullanımı da kapsıyor. Deneme uçuşunun ardından ihaleye gireceğiz. Savunma Bakanlığı dışında başka talipliler de olabilir. Yurtdışından da talep gelebilir" diye konuştu.



Piste ihtiyaç duymuyor



Vestel’in insansız uçağı, otomatik pilota bağlı olarak uçuyor. Bilgisayar oyunlarında olduğu gibi elle kumanda edilerek de belirlenen hedefe uçuş yapıyor. Herhangi piste ihtiyacı olmadan elle uçurulan uçak, kolayca gövde üstüne iniş yapabiliyor. Bu sayede kısa sürede her koşulda uçurulabiliyor. Daha önceden harita yüklenebiliyor. 10 kilometre uzaklığa kadar anında görüntü aktarılıyor. İstenirse bu mesafe artırılabiliyor

