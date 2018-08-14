Vestel hisseleri Erdoğan'la uçtu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD'nin yaptırımlarına karşılık Amerikan elektronik ürünlerine boykot ilan etti. Erdoğan'ın "Onların Phone'u varsa bizim Vestel Venüs'ümüz var" sözlerinin ardından Vestel'in hisseleri yükselişe geçti. Vestel hisseleri TSİ 11:54'te yüzde 6,35 yükselişle 8,88 lira.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 'İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu'nda konuştu. Erdoğan, ABD'nin yaptırımlarına karşılık Amerikan elektronik ürünlerine boykot ilan etti.

Erdoğan, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz." dedi.