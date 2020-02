"Vestel cihazları, ABD'li şirketlerin ürettiği bileşenleri kullanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" açıklamasının ardından Vestel'in cihazlarında, California merkezli Qualcomm Inc. tarafından üretilen çipler, New York merkezli Corning Inc. tarafından üretilen dokunmatik ekranlar da dahil olmak üzere, Amerikan şirketler tarafından geliştirilen çok sayıda bileşen kullanıldığı belirtildi.

Bloomberg'de yayınlanan Nate Lanxon imzalı habere göre, Vestel cihazları, California merkezli Qualcomm Inc. tarafından üretilen çipler, New York merkezli Corning Inc. tarafından üretilen dokunmatik ekranlar da dahil olmak üzere, ABD merkezli şirketler tarafından geliştirilen çok sayıda parça kullanılarak üretiliyor.

Haberde, bu parçalara alternatiflerin olduğu ve Vestel'in de bu alternatiflerden bazılarını kullandığı ifade ediliyor. Örnek olarak ise ABD'li Qualcomm'un çiplerinin yerine bazı telefonlarda Tayvanlı MediaTek'in çiplerinin tercih edildiği belirtiliyor.

Öte yandan Vestel, telefonlarında Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemini kullandığı belirtiliyor ve "bunu değiştirmenin zor olduğu" vurgulanıyor. Sebebiyse, Android'in bütün Dünya'da yaygın olarak kullanılan işletim sistemi pozisyonunda bulunması.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Vestel'in hisselerin yüzde 9 oranında yükseldiği kaydedilen haberde, şirketin değerini 450 milyon dolara yükselttiği ifade ediliyor. 'Alternatifi' olduğu Apple ise geçtiğimiz günlerde piyasa değeri 1 trilyon doları geçen ilk teknoloji şirketi olmuştu. Şirket, geçtiğimiz sene içinde 200 milyon kadar iPhone sattı. Bloomberg, iki teknoloji firmasının ‘aynı klasmanda olmadığını’ vurguladı. Bu sayı, Türkiye nüfusunun neredeyse üç katı.