-VESNINA FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası'nın tekler yarı final maçında Alman Andrea Petkovic'i yenen Rus Elena Vesnina, finale yükseldi. ENKA Arena'da merkez kortta yapılan karşılaşmada Petkovic, ilk seti 6-1 alarak 1-0 öne geçerken, Elena Vesnina ikinci seti rakibine sayı vermeden 6-0 kazandı ve skoru 1-1 yaptı. Büyük bir çekişmeye sahne olan son sette iyi başlayan Petkovic, ilk 3 oyunu aldı. Ancak oldukça etkili bir mücadele ortaya koyan Vesnina üst üste 5 oyun alarak, 5-3 öne geçti. Bu sefer Alman Petkovic de peş peşe 2 oyun kazanarak durumu 5-5 olarak eşitledi. Oyuncular, daha sonra karşılıklı birer oyun alırken, set ''Tie break''e gitti. Bu bölümde rakibine 7-2 üstünlük kuran Rus raket, seti 7-6 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve finale çıkmayı başardı. Elena Vesnina, yarın oynanacak final maçında vatandaşı Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.