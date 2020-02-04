Verstappen: İyi bir araçla Hamilton'ı geçerim

Formula 1'de Red Bull pilotu Max Verstappen, bu sezonki Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeterince iyi bir araçla son şampiyon Lewis Hamilton'ı yenebileceğini söyledi.

Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Verstappen, takımının Mercedes'e meydan okuyabileceğini söyledi. Bu sezon 3 yarış kazanan Hollandalı sürücü, "Lewis çok iyi. Kesinlikle en iyilerinden bir tanesi; ancak Tanrı değil. Belki Tanrı onunla birliktedir; ancak Tanrı değil" ifadelerini kullandı.

Hamilton'ı yenip yenemeyeceği sorusuna ise Hamilton, "Evet. Bu kesinlikle yarışacağım araca bağlı" yanıtını verdi.

Red Bull'un daha fazla baskısı karşısında Mercedes'in çaresiz kalabileceğni belirten Verstappen, "Baskıyı artırdığınızda, bu onlarda şampiyonluk yolunda daha fazla zorluk oluşturacaktı. Asla gerçek baskı kuramazsanız, yüzde 97-98'de sürebilirdiniz ve asla hata yapmazdınız. 0.2 salisede başlasaydık, gerçekten baskıyı artırabilirsiniz ve öyle başlamak istiyorum. Brezilya'daki gibi takım olarak her şeyi biraraya koyarsanız, - Almanya gibi zorlu durumlarda [Verstappen yağışlı havada kazandı, Hamilton ve Mercedes ciddi hatalar yaptı]- herkesle gerçekten yarışabilirsiniz. Bu mücadeleyi yapmaya odaklandım ve gerçekten buna çık yakınız. Eminim daha iyisini yapabiliriz" diye konuştu.

Hamilton, agresifliğiyle bilinen Verstappen'le yakın yarışlarda ona yer verdiğini söylerken; Hollandalı, bunun ona avantaj sağlamadığını vurguladı. Verstappen, "Brezilya'ya baktığınızda, çok sıkı yarıştık ve temiz bir yarış çıkardık. Benim tarafımdan bakacak olursak, en iyi sonucu almak için iyi bir yarış çıkardım. Her zaman da böyle yapacağım. Şampiyonluk için farklı bir mentaliteyle yarışmak zorundasınız. Geçen sezon o yarışın içinde değildik, bir kaç yarışı kazanacak durumdaysanız onu elde etmek için her şeyi yapmalısınız" ifadelerini kullandı.