Veronica, Berlusconi'den boşanıyor

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin eşi Veronica Lario Berlusconi 19 yıllık evliliğini bitirmek için ilk resmi adımı atı.



Daha önce çift arasında anlaşmalı boşanma olacağı yönündeki iddiaları haksız çıkaran 52 yaşındaki Veronica Lario, tek taraflı boşanma istemiyle mahkemeye başvurdu.



Lario'nun mahkemeye verdiği dilekçesinde 72 yaşındaki Silvio Berlusconi'nin evlilik bağına saygı duymayan bir tutum içinde bulunduğunu belirtirken, yaklaşık 1 milyon euro tazminat talep ettiği bildirildi.



Berlusconi'nin sonu gelmeyen çapkınlıklarına dayanamayan Lario, altı ay önce basına gönderdiği mektup aracılığıyla, eşinden boşanacağını açıklamıştı.



Bu açıklamanın üzerine taraflar adeta birbirine girdi. Berlusconi de geri adım atmadı.



Boşanma davasında uzlaşma ihtimalinin zorluğu gözönünde tutulduğunda, en büyük sorunun Berlusconi'nin 10 milyar euroluk servetinin paylaşımı olacağı vurgulanıyor.



Berlusconi'nin servetini ikisi önceki eşinden olan 5 çocuğuna devredip, kızgın olduğu eşine hiçbir şey verilmemesi için formül aradığı iddia ediliyor.



Berlusconi'nin önceki eşi Carla Dall'Oglio'dan olan kızı 42 yaşındaki Marina Berlusconi ve 40 yaşındaki Pier Silvio Berlusconi, şu anda Berlusconi'nin malvarlığında yer alan en önemli iki firmayı yönetiyor.



Veronica Lario'dan olan çocukları 25 yaşındaki Barbara, 23 yaşındaki Eleonora grup içerisinde çok da önemli olmayan görevlerde bulunurken, 20 yaşındaki Luigi henüz üniversite öğrencisi.