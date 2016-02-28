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Dünya

Verona’da “kültür ve gelenekleri korumak” için kebapçı açmaya yasak!

Verona Belediye Başkanı Flavio Tosi: Bu önlem sayesinde, kentin onuruna zarar veren yiyecekler hazırlayan ve satan işletmelere izin verilmeyecek

28 Şubat 2016 23:51

İtalya'nın Verona kentine kebap ve dürümcülerin gittikçe yayılması üzerine, "kültür ve gelenekleri korumak amacıyla" kent merkezinde etnik gıda satan işletmelerin açılması yasaklandı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, risotto ve polentalarıyla ünlü Verona'nın yeme-içme sektöründe, hızlı ve ekonomik kebap büfelerinin ve dürümcülerinin gittikçe yaygınlaşması, kent yönetimini harekete geçirdi.

Verona Belediye Meclisi'nde geçen hafta içinde alınan kararla bundan böyle kent merkezinde "etnik gıda hazırlayıp satan işletmelerin" açılması yasaklandı.

İtalyan basını tarafından "kebap yasağı" olarak yorumlanan kararla ayrıca, ürünlerinin yüzde 50'sinden fazlası kızartma olan işletmelere de bundan böyle kent merkezinde ruhsat verilmeyecek.
 

Amaç, 'kültür ve gelenekleri korumak'
 

Verona Belediye Başkanı Flavio Tosi "Bu önlem sayesinde, kentin onuruna zarar veren yiyecekler hazırlayan ve satan işletmelere izin verilmeyecek" dedi.

Tosi kararın, "hem kent merkezinin tarihi ve mimari mirasını hem de Verona bölgesinin kültür ve geleneklerini korumak amacıyla alındığını" söyledi.

Ancak bu karara destek verenler kadar, belediyeyi "göçmen karşıtlığıyla" suçlayanlar da var.

Demokratik Parti'den Verona Belediye Meclisi üyesi Elisa La Paglia, "Bugüne kadar Belediye Meclisi'nden geçen en ırkçı karar" eleştirisinde bulundu.

Yaklaşık 2000 yıllık amfitiyatrosu (Arena di Verona) ve Shakespeare eserlerine konu olmasıyla da tanınan Verona kenti UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alıyor.

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