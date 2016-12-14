T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vermediği konser için soruşturma açıldı!

"Muhalif kimliği yüzünden mobbing uygulanıyor"

14 Aralık 2016 20:42

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Haluk Tolga İlhan'a iki soruşturma açtı. İlhan’a açılan soruşturmanın ilki vermediği bir konser yüzünden. İlhan, 9 Aralık’ta tutuklu yazarlar Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan ile tutuklu tüm gazeteciler için Bakırköy Cezaevi'nin önünde sürdürülen dayanışma nöbetinde mini bir müzik dinletisi verecekti.

Evrensel'in haberine göre, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün açtığı ikinci soruşturma ise “görevli olduğu halde konser salonda bulunmadığı” gerekçesiyle açıldı.

Bu yıl Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası’nda düzenlenen Ernani konserinde görevli olan sanatçı konser esnasında tansiyonu yükseldiği için revire gitti. Sahne yetkililerine hastalandığını ve revire gideceğini söyledi.

Revirde tedavi gören İlhan konser esnasında salona geri dönemedi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü açtığı soruşturma öncesinde İlhan’dan bu konuya dair bilgi almadığı için “görevli olduğu halde konser salonnda bulunmadığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturmada o gün görevli olan sahne yetkilileri ise İlhan’ın hastalanıp revire gittiğine dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

"Mobbing"

Haluk Tolga İlhan’ın basın danışmanı Duygu Cankılıç, sanatçının muhalif kimliğinden dolayı düzenlenmeyen konsere soruşturma açan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sanatçıya mobbing uyguladığını söyledi.

 

ETİKETLER

Haluk Tolga İlhanaslı erdoğannecmiye alpayözgürlük nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24