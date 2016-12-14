Vermediği konser için soruşturma açıldı!

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Haluk Tolga İlhan'a iki soruşturma açtı. İlhan’a açılan soruşturmanın ilki vermediği bir konser yüzünden. İlhan, 9 Aralık’ta tutuklu yazarlar Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan ile tutuklu tüm gazeteciler için Bakırköy Cezaevi'nin önünde sürdürülen dayanışma nöbetinde mini bir müzik dinletisi verecekti.

Evrensel'in haberine göre, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün açtığı ikinci soruşturma ise “görevli olduğu halde konser salonda bulunmadığı” gerekçesiyle açıldı.

Bu yıl Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası’nda düzenlenen Ernani konserinde görevli olan sanatçı konser esnasında tansiyonu yükseldiği için revire gitti. Sahne yetkililerine hastalandığını ve revire gideceğini söyledi.

Revirde tedavi gören İlhan konser esnasında salona geri dönemedi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü açtığı soruşturma öncesinde İlhan’dan bu konuya dair bilgi almadığı için “görevli olduğu halde konser salonnda bulunmadığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturmada o gün görevli olan sahne yetkilileri ise İlhan’ın hastalanıp revire gittiğine dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

"Mobbing"

Haluk Tolga İlhan’ın basın danışmanı Duygu Cankılıç, sanatçının muhalif kimliğinden dolayı düzenlenmeyen konsere soruşturma açan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sanatçıya mobbing uyguladığını söyledi.