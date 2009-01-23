'Verimlilik geriliyor, sanayi çok tehlikeli bir süreçte'

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ekonomik krizin başlangıç dönemi olan 2008'in üçüncü çeyreğinde imalat sanayiinde üretim ve istihdamın yanı sıra verimliliğin de azaldığını belirterek, "Üretimin, istihdamın ve verimliliğin birlikte gerilemesi, sanayinin çok tehlikeli bir süreç içinde bulunduğunu ifade ediyor" uyarısında bulundu.



TİSK'den yapılan açıklamada, TÜİK'in imalat sanayii üretim ve istihdam endeksleri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, imalat sanayinde verimliğin 2008'in birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 oranında arttığı, bu artış oranının ikinci çeyrekte yüzde 2.1'e indiği, üçüncü çeyrekte ise negatife dönerek yüzde -1 olarak gerçekleştiği kaydedildi. Üçüncü çeyrekte üretimin yüzde 2.3, istihdamın ise yüzde 1.3 oranında küçüldüğü belirtilen açıklamada, "Üretimin, istihdamın ve verimliliğin birlikte gerilemesi, sanayinin çok tehlikeli bir süreç içinde bulunduğunu ifade ediyor" denildi.



Verimlilik artışı kriz öncesi zaten zayıftı



Açıklamada, 2008'in üçüncü çeyreğinde 2006'nın aynı dönemine göre, yani son 2 yıldaki değişimlere bakıldığında, üretimin yüzde 2.8, istihdamın yüzde 2.7 arttığı, verimliliğin binde 1 yükselişle yerinde saydığı kaydedilerek, şöyle denildi: "2008'in üçüncü çeyreği hariç tutularak, 2008'in ikinci çeyreğinde, 2 yıl önceki aynı döneme göre artışlar hesaplandığında ise, üretimin yüzde 9 (yıllık ortalama yüzde 4.4), istihdamın yüzde 5.9 (yıllık ortalama yüzde 2.9) ve verimliliğin yüzde 2.9 (yıllık ortalama yüzde 1.4) yükseldiği dikkati çekiyor. 2006 ikinci çeyrek-2008 ikinci çeyrek dönemi verileri, özellikle verimlilikte yıllık ortalama artış hızının yüzde 1.5'e düşmesi, imalat sanayiinde sorunların küresel kriz öncesi dönemde başladığını belirliyor."



Verimlilik göstergeleri yayınlanmıyor



Açıklamada, ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerinde işletmeler açısından verimliliğin hayatta kalmakla aynı anlamı taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, "Verimlilik; sanayi genelinde, sektör, alt sektör ve kamu/özel kesim ayrımlarında güncel olarak izlenebilmeli ve tedbirler bu veriler ışığında geliştirilmeli. Buna karşılık iş dünyası 2007 yılı başından beri verimlilik göstergelerinden yoksun durumda bulunuyor" denildi.



Açıklamada, Resmi İstatistik Programı gereğince MPM'nin TÜİK'ten devralacağı yayın faaliyeti başlayıncaya kadar, TÜİK'in bu alanı boş bırakmaması, verimlilik göstergelerini yayınlaması gerektiği belirtildi.

