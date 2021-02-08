TÜİK enflasyondan sonra işsizlik için de ekonomistlerden danışma kurulu oluşturdu

Geçtiğimiz günlerde enflasyon için akademisyenlerin yer aldığı danışma kurulu oluşturan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aynı adımı işgücü istatistikleri için de attı. TÜİK'in enflasyon ve işsizlik verileri gerçeklerden kopuk olmakla eleştiriliyordu.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, ilgili kurulun “uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile Türkiye İstatistik Sistemi’ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla” oluşturulduğu belirtildi.

TÜİK’in iş gücü piyasasına ilişkin kurulunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri Serdar Sayan, Yılmaz Kılıçaslan, Gökçe Uysal, Pınar Kaynak, Luis Pinedo Caro ile akademisyenler Seyfettin Gürsel, Haluk Levent, Meltem Dayıoğlu Tayfur, Oğuz Karadeniz Pamukkale, İnsan Tunalı gibi isimlerin yanında TÜİK temsilcileri de yer alıyor.