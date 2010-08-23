-VERİ TOPLAMA HEYETİ ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BM-İHK) Uluslararası Veri Toplama Misyonu heyeti üyesi Desmond de Silva'yı kabul etti. Bakan Davutoğlu'nun, Gazze'ye insani yardım götüren konvoya İsrail askeri kuvvetleri tarafından yapılan saldırı ve sonuçlarını incelemek üzere BM-İHK tarafından kurulan Uluslararası Veri Toplama Misyonu heyeti üyesi de Silva ile görüşmesinde basın mensuplarına kısa bir süre görüntü verildi. Ziyaret süresince Ankara, İstanbul ve İskenderun'da temas ve incelemelerde bulunması öngörülen heyetin, ziyaret kapsamında Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile bir araya gelmesi, saldırıda yaralanan ve mağdur olan tanıkları dinlemesi ve ilgili bakanlık ve kurumların yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Heyet Mavi Marmara, Defne Y ve Gazze gemilerinde incelemelerde bulunacak.