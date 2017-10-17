Vergiyle düşen ücretlerine zam istediler, işten atıldılar

Vergi dilimlerinin yükselmesiyle birlikte ücretleri düşen Tamteks işçilerinin ek zam talebine patronun cevabı 14 işçiyi işten atmak oldu. Arkadaşlarının işten atılmasını “Hak aramak ne zamandan beri suç oldu” sözleriyle değerlendiren işçiler, Hükümete de “Sıra vergiye gelince patronlardan daha zengin muamelesi görüyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan işçiler, atılan işçilerin tazminatlarının 3-4 taksite bölünerek verileceğini belirtti.

'TAMTEKS işçileri olarak birleşip hakkımızı alalım'

Evrensel'den Tuncay Sağıroğlu'nun haberine göre Temmuz-ağustos aylarında kesintilerin başlaması üzerine sorunların baş gösterdiğini ve bu durumun işçileri öfkelendirmeye başladığını aktaran bir işçi, “Önce kendi aramızda konuşarak bir araya gelmeye başladık. Mağduriyetin giderilmesi için net ücretimiz değişmeden brüt ücrete zam yapılmasını veya ikramiye verilmesini şeflerden istedik. Ama şefler bunu hiç dikkate bile almadı. Biz de sesimizi duyurmak için Evrensel’e yazı yazdık. Bu yazıları fabrikada bütün işçiler okudu ve bir heyecan yarattı, tartışmayı büyüttü. Bunu yönetim de okumuş ve kendine göre tedbir olarak 14 işçiyi geçtiğimiz cuma günü işten attı” diye konuştu.

Başka bir işçi ise şöyle devam etti:

“İşten atılma olunca sorunlarımız çözülmüyor. Biz geçinemiyoruz. İşçiler rahatsız. Zam veya ikramiye isteği hâlâ ortada. İşçiyi korkutarak açlık bastırılamaz. Taleplerimizde ısrarcıyız.”

"İşçinin hak araması terör suçu mu?"

Yazdıkalrı mektuplardan sonra patronun kendileriyle görüşmek, sorunu gidermek yerine, yazıları gazeteye kim yazıyor diye araştırmaya başladığını hatırlatan işçiler, bazı fabrika yöneticilerinin işçileri çağırarak, “Polis sizleri soruyor, bizden personel dosyalarını istiyor. İki gün sonra yine gelecekler” diyerek korkutmaya çalıştığını söyledi. Bu görüşmeye katılan bir arkadaşlarının daha sonra işten atıldığı bilgisini veren işçiler, “Hak aramak ne zamandan beri terör suçu oldu” diyerek patronun baskılarına ve işten atmalara tepki gösterdi.

"İşten atma nedeni hak arama"

“Patron ses çıkarmayan, her denileni yapan işçi istiyor” diyen bir başka işçi de şöyle devam etti:

“İşlerde bir durgunluk şu an var. Ama biz bundan daha kötü günler gördük. Makinelerin bazılarının kapandığı, cumartesi günleri çalışmadığımız günler oldu. Bu günlerde bile Tamteks’ten işçi atılmamıştı. İşten atılmaların asıl gerekçesi hak aramamızdır.”

"Vergide patrondan daha zengin oluyoruz"

Vergi dilimlerinin artması ile birlikte adaletsizlikten dolayı işçilerin ücretlerinde 100 lira ile 120 lira arasında bir düşüş yaşanırken kıt kanaat geçinen işçiler zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Pek çok şeyden kısmak zorunda kalan ve ancak fazla mesai yaparak ay sonunu getirebilen işçiler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Pazar paralarını yaptığımız hafta sonu mesailerden aldığımız ücret ile yapıyorduk. Zaten ancak ayda iki sefer pazara çıkıyoruz. Bu kesintiler ile bir pazarımız ek vergiye gitti. Yani pazarımız ayda bire düştü. Ayda bir pazara çıkarak evdekilerin karnını doyurmak için tencere bile kaynamıyor.”

Vergilerin artması ile ücretleri düşen işçiler, hükümete de tepkili. “Sıra vergiye gelince patronlardan daha zengin muamelesi görüyoruz” diyen işçiler tepkilerini şöyle dile getirdi:

“İşçiler olarak kıt kanaat geçinmemize rağmen AKP bizim vergileri arttırıyor. Ama sıra patronlara gelince kesenin ağzını açıp vergi indirimi, teşvikler sıraya giriyor. Bu bir adaletsizlik. Patronlara, müteahhitlere para bulacağım diye biz niye aç kalalım, sürekli fazla mesai yapmak zorunda kalalım.”

İşçiler, yaşadıkları mağduriyetleri ve zam taleplerini geçen günlerde yazdıkları mektuplarla şu şekilde duyurmuştu:

“Biz işçiler hem fabrikanın yükünü, hem de ülkenin yükünü çekiyoruz. Devlet bizi zengin sanıyor ki, vergilerimizi arttırmış. Vergi dilimimiz yükseldiğinden ücretlerimiz düştü. Bu da yetmiyor gibi üçüncü vergi dilimine girince kesilecek yüzde 27 gelir vergisini yüzde 30’a çıkarmak istiyor. Biz soruyoruz. Acaba trilyonlar kazanan Tamteks yüzde kaç vergi veriyor? Patronlardan vergi almayan devlet yine gözünü biz işçilerin cebine göz dikti. Bizler geçinebilmek için sürekli mesai yapmak zorunda kalan insanlarız. Daha ayın sonu gelmeden cebimizde çay içecek para bile kalmıyor. Bizler ücretlerde yenilenme istiyoruz. Brüt ücretimizin yükseltilmesini istiyoruz.”