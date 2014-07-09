Vergisini düzenli ödeyene yeşil pasaport verilecek

Vergisini düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi için kendilerine gelen talepleri değerlendirdiklerini ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda çalışmalar yürüttüğünü belirten Akp Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, vergisini düzenli ödeyen mükellefler için vergi indiriminin gündemde olduğunu belirtti.



“Vergisini ödeyemeyen esnaflarımızın ödemelerini kolaylaştırmak için düzenlemeler yapılıyor. Bu çerçevede faizler affediliyor, taksitler halinde ödeme kolaylığı getiriliyor. Bu durumda vergisini düzenli ödeyen vatandaşlar mağdur duruma düşmüş oluyorlar” açıklamasında bulunan Yurttaş, esnaf ve iş adamları derneklerinin kendilerinden talepte bulunduklarını söyledi.



Yurttaş, “Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüştük ve bürokratlara bu konuda bir düzenleme yapılması konusunda talimat verdi. Bundan sonra vergisini ödeyen vatandaşlarımıza vergi ödeme kolaylığı sağlanacak, vergilerinde kısmi de olsa bir indirim söz konusu olacak, denetlemeleri daha esnek hale getirilecek. Bir vergi sicili oluşturuluyor, vergisini ödemeyen vatandaşlarımız daha yakından takip edilecek” dedi.

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yurttaş, “Maliye Bakanlığımız adım attı. Vergisini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın yeşil pasaport ile ilgili talipleri var. Pasaport kanunda düzenleme yapılması konusunda da bir teklif vereceğiz” diye konuştu.