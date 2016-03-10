"Vergisini düşük beyan edenleri, komşusunun ödediği kiradan tespit ediyoruz"

Şubat ayında basit usül ile başlayan, Mart'ta kira geliri, ücret ve menkul sermaye iradı ile devam eden vergi ödeme dönemiyle ilgili konuşan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Aynı caddedeki dükkânlarda banka gibi kurumsal kiracılar da var. Bunlar emsal oluyor. Buradan hareketle kimin düşük beyanda bulunduğunu tespit etmemiz mümkün" dedi.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Bekir Bayrakdar, özellikle işleri kira geliri alan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Bayrakdar, bu yıl otomatik beyan sistemi ile sıkıntıların büyük oranda çözüldüğünü kaydederek, “Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engelli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar Vergi İletişim Merkezi 4440189’u arayarak randevu alırlarsa ardeslerine gidilip beyanname dolduruluyor” diye konuştu.

Bu alanda iş yeri kira gelirlerinin düşük gösterildiğinin dikkatleri çektiğini ifade eden Bayrakdar, “İş yeri sahiplerinin ciddi kira gelirleri var. Maalesef kira vergisi ödendiği zaman doğru gösterilmiyor. Hâlâ kiralarının bir kısmını elden tahsil etme yoluna gidenler var. Ancak caddelerde yan yana dükkânlar var. Bizim kayıtlarımızda da adresler kapı kapı gidiyor ve yan yana yazılıyor. Böylece biz kimin ne kadar vergi verdiğini görüyoruz. Kurumsal olmayan işletmelerde özellikle kira düşük gösteriliyor. Ancak tabii aynı caddede dükkânlardan arada banka şubesi olanlar, kurumsal kiracılar var. Onlar emsal oluyor. Bunları görerek, buradan hareketle hangi kira gelirlerinin düşük olduğunu tespit etmemiz mümkün” diye konuştu. Emsaline göre düşük gösterilen beyanların zaten dikkatlerini çektiğini söyleyen Bayrakdar, İstanbul’da kiraların önemli ölçüde yüksek olması nedeniyle bunun pahalılığa da neden olduğunu gözlemlediklerini anlattı. Bayrakdar, Türkiye’de ciddi bir kalkınma hamlesi yapılmaya çalışılır, ülkeyi ayağa kaldırmak için mücadele edilirken Türkiye’de kazanılan her kuruşta ülkede yaşayan her ferdin hakkı olduğunu dile getirerek “Bu ülkede kazanan herkes vergi ödemede hassas olsun” dedi.

Ev alıp satanlar dikkat etsin

İstanbul’da 582 bin civarında gayrimenkul sermaye iradı yani kira geliri mükellefi olduğunun altını çizen Bayrakdar, özellikle evi veya işyerini 5 yıl içinde alıp satan ve bu işlemden para kazananların bu gelirlerini değer artışı kazancı olarak beyan etmeleri gerektiğini ifade ederek, “Artık sistem tapudan, karşı tarafın ödemesinden, kredilerden çapraz kontroller yaparak vatandaşları yakalayabiliyor. Biz bir kişinin kaç tane evi var görüyor, birinci derecede yakınlarının oturup oturmadığını da artık biliyoruz. Bu yüzden beyannamelerini versinler” dedi.

Hizmet sektörü de gözlem altında

İstihdama yönelik kayıtdışılık ile mücadelede başarılı olunduğunu, bunun ise vergi gelirlerini artırdığını anlatan Bayrakdar, özellikle daha fazla dışarıda yemek kültürünün gelişmesiyle hizmet sektöründe önemli bir büyüme olduğunu ve bu alanda özellikle kurumsallaşmamış işyerlerinde kayıtdışılık konusunda sıkıntı görüldüğünü, bu nedenle sektörün Maliye tarafından gözlem altına alındığını belirtti. Bayrakdar, hizmet sektöründen yararlanan vatandaşları fiş ve fatura almaya davet etti.

"Sahtecilere karşı uyanık olun"

Vatandaşlara da bir uyarı yapan Bayrakdar, son zamanlarda polisten, savcılıktan arıyormuş gibi yapan dolandırıcıların varlığını da hatırlatarak “Bu konuda mükelleflerimiz uyanık olsun. Biz kendilerini aramadan, teyitleşmeden gitmiyoruz” diye konuştu.

"İş yerini kapatan mutlaka bildirsin"

Bayrakdar, evini satan, işyerini kapatan vatandaşların mutlaka bunu Maliye’ye bildirip mükellefiyetinin sona erdirilmesini istemesi gerektiğini kaydederek “Aksi halde işyerleri açık gözüktüğü için beyanname vermeleri gerekiyor. Cezalı duruma düşebilirler” dedi.

25 AVM'de stant açılacak

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ayrıca 25 alışveriş merkezinde stant açacak. Böylece vergi dairesine gidemeyenler veya internetten hazır beyan sistemini kullanmayanlar hafta sonları bile vergisini ödeyebilecek.

50-60 yıllık vergi emektarlarına ödül

Vergi ödüllerinin genellikle en çok vergi ödeyenlere verilmesine alışkınız ancak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) bu kez farklı bir ödüllendirme yoluna gitti. Her yıl olduğu gibi en fazla vergi ödeyenleri ödüllendiren İVDB, onların yanı sıra uzun yıllardır düzenli vergi ödeyen ‘verginin emektarları’nı da ödüllendirdi. 60 yıldır İstanbul Beyoğlu Kazancı Yokuşu’nda terzilik yapan ve vergi ödemeyi hiç sektirmeyen Mehmet Kasım Tezcan ile 54 yıldır İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren ve yine sürekli vergi ödeyen Çağlayan Kitapçılık’ın sahibi Tuncay Çağlayan’a ödül verildi. Bayrakdar, “Amacım hem çalışanlarımız hem de mükellefler ile kaynaşmak. Bu en düşük vergiyi veren de olabilir en yüksek vergi ödeyenler de olabilir. Türkiye’de 50 sene mükellef olmak kolay değil” dedi.