Verginin rekortmeni Koç

Ankara'da 2008 yılı gelir vergisi rekortmenleri belli oldu.



İşadamı Mustafa Rahmi Koç, 51 milyon 484 bin liralık vergi matrahı ile Ankara'nın gelir vergisi rekortmeni oldu. Geçen yıl vergi rekortmenleri sıralamasında ikinci sırada yer alan Koç için 18 milyon 14 bin lira vergi tahakkuk ettirildi.



İlk 100 kişiden toplam 74 milyon 894 bin lira toplandı



Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, düzenlediği basın toplantısında, 2008 yılı gelirlerine ilişkin olarak Mart ayında alınan beyannamelere istinaden en yüksek gelir vergisi ödeyecek 100 mükellefi açıkladı.



Açıklamaya göre, Geçen yıl 68. sırada yer alan Vural Erbilgin, 3 milyon 841,3 bin liralık vergi tahakkuku ve 10 milyon 990,5 bin liralık iştirak geliri ile rekortmenler listesinde ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki mükellef ise isminin açıklanmasını istemezken, bu mükellef için 7 milyon 298,9 bin liralık vergi matrahı üzerinden 2 milyon 549,3 bin liralık tahakkuk gerçekleştirildi.

Listede dördüncü sırasında yer alan Mehmet Alptekin'e, ticari kazançları nedeniyle 2 milyon 2,7 bin lira, 5'inci sırada bulunan Şükrü Uzun'a da ticari kazançları nedeniyle 1 milyon 938,4 bin lira vergi tahakkuk ettirildi.



Avukat Bilgiç Öztürk, 1 milyon 631,2 bin liralık vergi ile 6'ıncı sırada yer alırken, geçen yılın 3'üncüsü inşaat şirketi sahibi Mehmet Oğuz Gürsel, bu yıl 1 milyon 623 bin liralık vergi ile 7'inci olabildi. Benzin perakende satıcısı olan Osman Tan, 1 milyon 107 bin liralık vergi tahakkuku ile 8'inci sırada yer alırken, 9 ve 10'uncu sıradaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.



Candan'ın açıklamasına göre, geçen yıl Ankara'nın vergi rekortmeni olan Kazım Türker, bu yılın 100 kişilik rekortmenler listesinde ismi açıklanan mükellefler arasında yer almadı.



Hisarcıklıoğlu 20. sanatçı Şahan Göökbakar 72. sırada



Geçen yılın rekortmenler listesinde ikinci sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç bu yıl ilk sıraya, geçen yıl 68'nci sırada bulunan Vural Erbilgin de bu yıl 2'inci sıraya çıktı. 2008'de 17. sırada bulunan TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yıl 674,8 bin liralık vergi tahakkuku ile 20'inci sırada, Doğanbey Vergi Dairesi mükellefi sanatçı Şahan Gökbakar ise geçen yılki listede 61'inci sırada iken bu yıl, 336,2 bin liralık vergi tahakkuku ile 72'inci sırada yer aldı.

Rekortmenler listesindeki 100 kişiden 13'ü isminin açıklanmasını istemedi.



Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, önceki yılın gelir vergisi rekortmeni olan Talip Kahraman'ın tevkif (kesinti) yoluyla gelir vergisi ödediği için bu yıl gelir vergisi beyannamesi vermediğini, bu nedenle rekortmenler listesinde yer almadığını, ancak, bu yıl 14 milyon 843 bin lira tutarında tevkif yoluyla gelir vergisi ödediğini söyledi.



Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın listesinde yer alan bilgilere göre, geçen yılın 100 kişilik rekortmenler listesinde yer alan mükelleflerin toplam 67 milyon 501,2 bin lira olan vergi tahakkuku, bu yıl yüzde 10,31 artarak 74 milyon 894,2 bin liraya yükseldi. Bu yılki listede yer alanların toplam vergi matrahı da 215 milyon 512 bin lira oldu.



Ankara Vergi Dairesine bağlı tüm vergi daireleri tarafından, mükelleflerden bu yıl 120 bin 210 gelir vergisi beyannamesi alındı. Vergi matrahı tutarı 1 milyar 547 milyon 221,4 bin lira olan gelir vergisi beyannameleri kapsamında toplam 416 milyon 438,2 bin lira vergi tahakkuk ettirilirken, mükellefler toplam 150 milyon 404,7 bin lira gelir vergisi ödeyecek.



Vergi dairesine bağlı mükellefler için tahakkuk ettirilen toplam 416,4 milyon liralık gelir vergisi içinde rekortmen 100 kişinin payı, yüzde 17,98 oldu.

