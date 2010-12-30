-VERGİLER YENİ YILDA ZAMLI ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 7,7 oranında artırıldı. Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118 bin 438 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237 bin 18 lira), ivazsız intikallerde de 2 bin 730 lira istisna uygulanacak. İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 2 bin 730 lira olacak. -ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ- Özel İletişim Vergisinde maktu tutar 34 lira olarak belirlendi. Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisine tabi tutarlar, yüzde 7,7 olan yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 31,78 liralık vergi tutarı, 34 liraya çıkarıldı. -DAMGA VERGİSİ TUTARLARI- Damga vergisi tutarları, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında artırıldı. Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliğine göre, yeni yılda damga vergisine ilişkin üst sınır 1 milyon 251 bin 383,4 liraya yükselecek.