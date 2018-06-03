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Ekonomi

"Vergiler kredi kartıyla ödenebilsin" talebi

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran, vergilerin kredi kartıyla ödenebilmesi için Maliye Bakanı ile görüştüklerini bildirdi

03 Haziran 2018 00:26

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vergilerin kredi kartıyla ödenebilmesi için Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan talepte bulunduklarını bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, günümüzde her türlü ödemenin yapıldığı kredi kartlarıyla vergilerin de ödenebilmesi için Maliye Bakanlığından talepte bulunduklarını belirterek, "Sayın Ağbal, meclis toplantımıza katıldığında, konuyla ilgili talebimiz üzerine çalışma başlattıklarını ve kredi kartıyla vergi ödemesi konusunda bankalara başvuru yaptıklarını söyledi." ifadesini kullandı.

Üyelerin vergi ve yapılandırma konularındaki talepleri ve sorunları nedeniyle ATO ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı arasında acil çağrı merkezi kurulabileceğini belirten Baran, toplantıda Maliye Bakanı Ağbal'ın vergi ve primle ilgili yapılandırma başvurularının 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebileceğini hatırlattığını kaydetti.

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