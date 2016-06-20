Vergide yeni dönem: Pişmansan gel, 15 gün içinde öde

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ‘pişmanlık ödemesi’ sistemi getireceklerini belirterek mükelleflerin vergi tespitlerini önce kendileriyle paylaşacaklarını eğer bir eksiklik varsa da mükellefe ‘15 gün içinde istersen gel bunu öde’ diyeceklerini açıkladı.

Hürriyet'te yer yer alan habere göre; Maliye Bakanı Naci Ağbal, konut kredisiyle ev alanlar, kira geliri elde eden ev sahipleri, işadamlarına yönelik bulunan tespitlerin öncelikle mükellefle paylaşılacağını belirterek, “Yaptığımız araştırmada eksik bulduk. Size 15 gün süre veriyoruz. İsterseniz gelin ödeyin” diyeceklerini söyledi. “Vergi affı niteliği taşıyacak düzenlemeden uzak duruyoruz” diyen Ağbal, vergisini düzenli ödeyen mükellefin zor gününde yeniden yapılandırma benzeri kolaylık sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Ağbal, “Maliye kötü gün dostu olacak” dedi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Bakan Ağbal, Maliye olarak tapu bilgilerine, banka bilgilerine baktıklarını harici bilgiler bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Mükellefe seni incelemeye başlayacağım diyorum. Bazen incelemeler aylar sürüyor. Bu acaba doğru bir yöntem mi? Mükellefe fırsat versem, haricen yaptığım araştırmalarda şöyle eksik bir nokta buldum. Bu konuda verginin eksik ödendiğini düşünüyorum desem. Mükellefe de düşünmek için 15 gün süre versem. Mükellef vergisini tam ödediğini düşünüyorsa, incele diyebilir. Ama gerçekten eksik ödediğini düşünüyorsa eksik vergisini ödesin istiyoruz.”

Mükellefi izaha davet

Ağbal, yapılan tespitlerden sonra mükellefi ‘izaha davet’ edeceklerini mükellefin eksik ödediğini kabul etmesi halinde pişmanlık vergisini, faizini, cezasını ödeyebileceğini söyledi. Bu durumda mükellefin incelenmeyeceğini vurgulayan Ağbal, “Diyelim ki ev alan bir kişi tapuda 100 bin lira beyan etmiş. Ama bankadan 200 bin lira kredi almış. Biz de tapu harcı ve beyanı kontrol ettikten sonra ‘bankadan 200 bin lira kredi kullanmışsınız ama evin değeri 100 bin lira olarak gözüküyor. Aldığınız bedelden emin değiliz. Siz acaba eksik mi beyan ettiniz?’ diye soracağız. Maliye olarak gidip inceleme yapıyorum, mükellef de ‘inceleme biran önce bitsin, gelip vergimi ödeyim’ diyor. Biz bu bildirimi yaptıktan sonra mükellef 15 gün düşünecek. Ya kabul edip vergiyi ödeyecek ya da inceleme isteyecek” dedi. Ağbal, sistemin hileli vergi suçları, sahte belgecilik gibi suçlar için geçerli olmayacağını belirterek, “Örneğin avukatlara yönelik bir inceleme yapıyoruz. Adliye’den vekalet ücretini talep ediyoruz. Onlara da ‘Gelip stopaj beyanında bulunmanız lazım’ diyeceğiz” dedi.

Düzenli ödeyenlere...

Maliye olarak geçmişte vergisini düzenli ödemiş ancak ödeme güçlüğü içine düşmüş mükelleflerle ilgili çalışma yaptıklarını söyleyen Ağbal, “Ödeme güçlü içine düşmüş gerçekten dara düşmüş mükellefler olabilir mi, olur. Bunlarla ilgili her zaman genel vergi kanunları çıkarmayalım istiyoruz. Tecil müessesesi var ancak yeterince çalışmıyor. Maliye Bakanlığı’nın zor durumda olan mükelleflere iyi gün dostu değil kötü gün dostu olması lazım. Mükellef iyi gününde ödemiş, tam ödemiş ama gün gelmiş işleri bozulmuş. Çekleri dönmüş alacakları alamamış. Gerçekten sıkıntıya düşmüş. Maliye’ye vercek teminatı kalmamış. Taksitlendirme için teminat veremiyor. Tecil faizi ödeyemiyor. Her defasında böyle yeniden yapılandırma uğraşmak yanlış. Gerçekten dara düşen mükelleflere elini tutacak bir şeklide borçları daha rahat ödeyeceği, tecil koşullarının daha iyi olduğu imkan sunalım” diye konuştu.

Kimseye ayrıcalık tanınmamalı

Mevcut sistemde tecil müessesesi olduğunu, 36 aya kadar taksit yapılabildiğini anlatan Ağbal, ancak çok zor duruma düşmüş mükelleflere sistemin yaramadığını söyledi. Sistemi kurarken kimin zor durumda olduğunun devlet tarafından anlaşılması gerektiğini dile getiren Ağbal, “Kimsenin iki dudağı arasında olmamalı. Kim zora düştüğünü söylüyorsa belgelerini ortaya koysun, Maliye de baksın. Geçmiş performansına, bankada parası olup olmadığına bakılsın. Eğer gerçekten zor durumdaysa da teminatta, faizde kolaylık sağlansın. Ancak sistemin kuralları net ve şeffaf olmalı. Kimseye ayrıcalık tanınmamalı” diye konuştu.

"Düşenin dostu maliye olsun"

Bakan Ağbal, Siyasetname’nin bir bölümünde vergi kelimesi olduğunu belirterek, “Nizamülmülk... Orada devlet olarak hasatın iyi gittiği yıllarda gidip vatandaştan toplandığı belirtilerek, ‘bunları alın adil olun. Ama hasatın kötü olduğu yağışın kötü gittiği yıllarda da devlet ambarındaki buğdayı alın getirin çiftçiye verin tohum yapsın’ diyor. Mükellefi sürekli hırsız görme anlayışını külliyen kaldırmamazı lazım, ona güveneceğiz. İyi gününde almamız gerektiği kadar alacağı, dara düşünce de elinden tutacağız. Düşenin dostu Maliye olsun. Ama iyi gününde ödememiş, müşteri çeki ödememiş, düşmüşsün. Sonra bana af diyor. İyi gününde neredeydin?” diye konuştu.