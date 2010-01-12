Vergide 'grup sistemi'ne geçiliyor

T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir ay içinde Türk vergi sistemi açısından önemli uygulamaları hayata geçireceklerini açıklarken, kamuoyunda ‘kod sistemi’ olarak bilinen uygulamanın kaldırılacağını duyurdu.



Şimşek, kod sistemi yerine etkin ve gelişmiş ‘grup sistemi’ getirileceğini belirtirken, kimseye ‘özel özelge’ verilmeyeceğini de duyurdu.



Maliye’nin ‘kara listesi’ olarak anılan ‘kod sistemini’ni bir ay içinde kaldıracaklarını açıklayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni sistem hakkında bilgi verdi. Cuma günü evlenmesine karşın dün bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni vergi sistemini anlatan Şimşek, kod sistemi yerine grup sistemine geçileceğini, bunun ise daha etkin bir sistem olacağının haberini verdi. Şimşek, yeni sistemin vergi kaçıranlar veya vergiden kaçınanlar için tüm açık kapıları kapatacağını vurguladı.



Karne sistemi geliyor



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş’ın, vergi barışına katılım konusunda üyelerinin ‘kod sistemi’yle tehdit edildiği iddialarından rahatsızlığını da dile getiren Şimşek, “Değerlendirmeleri basından izledim. Bazı açıklamaları doğru bulmuyorum” dedi.



Ortada bir uygulama olduğunu belirten Şimşek, bunu mükellefi zora sokmadan düzenleyeceklerini açıkladı. Kamu harcamalarını sağlıklı şekilde finanse etmek için tüm açık kapıları kapatmakta iddialı olduklarını vurgulayan Şimşek, mükellefleri sahtecilik ve vergi yasalarına uyumda değerlendirerek vergi kaçakçılığıyla etkin mücadele imkanı sağlayan ‘mükellef karne sistemi’nin uygulanacağını bildirdi.



Yeni sistem daha etkin



‘Grup sistemi’nin detayları hakkında önümüzdeki günlerde bilgi vermesi beklenen Şimşek, yaklaşık 21 yıldır köklü değişiklik yapılmayan özelge sisteminde değişiklik için dünya örnekleri 1.5 yıldır incelendiğini belirtirken, ‘yeni özelge sistemi’ hakkında şu bilgileri verdi: “Yılda yaklaşık 34 bin görüş istenen sistemde bundan böyle mükellefler doğrudan vergi dairesi başkanlığı olan illerde başkanlıklara, bulunmayan illerde ise defterdarlıklara başvuracak. Yeni özelge sistemiyle, mükellefin yazılı yaptığı bilgi-izahat talepleri elektronik ortamda cevaplandırılacak. Kimseye özel özelge verilmeyecek. KDV iadelerinde etkinlik ve verimlilik artarak, daha kısa sürede ve daha ayrıntılı denetime imkan

sağlayan ve bilgi işlemi sistemi üzerinde çalışan ‘KDV İadesi Risk Analizi Modeli’ hayata geçecek. Kamuoyunda ‘kod sistemi’ olarak adlandırılan sistem kalkacak, daha etkin ve gelişmiş bir sistem olan ‘grup sistemi’ getirilecek.



Sürekli bilgi ağı oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘wwww.kayitliekonomiyegeçiş.gov.tr’ internet sistemi devreye girecek. Vergi kaçakçılığıyla kısa sürede etkin mücadele sağlayacak ‘mükellef karne sistemi’ne geçilecek.”



Görüş istemeden bilgi alacak



Özelge hazırlanması süreci elektronik ortamda gerçekleşecek. Özelge, mükellef ismi gizlenip internetten ilgililere sunulacak.

Böylece tam bir şeffaflık sağlanacak. Kamuoyu aynı konuda görüş istemeksizin bilgi sahibi olacak.



Bir konuda ilk kez verilen her özelge, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki bir komisyondan geçecek ve böylece daha kapsamlı bir değerlendirme imkanı ortaya çıkacak.



Sistem ciddi kontrol ve arşiv fonksiyonuna sahip olduğundan farklı görüş engellenecek.

Çok az sayıda da olsa idarenin görüşü değişmişse ayrıntılı olarak açıklanacak, internette yayınlandığı için kamuoyu bundan haberdar olacak.



Şimşek sigaracılara sert çıktı fiyat yeniden 7 TL’ye yükseldi



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılla birlikte sigarada nispi ve maktu verginin artırılması üzerine rekabet edebilmek için bazı markalarda fiyatları indiren sigara üreticilerine sert çıkmasının ardından, Philip Morris 5.5 liraya çektiği en popüler markasının fiyatını yeniden 7 TL’ye çıkardı.



Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi (Philsa), bazı ürünlerde yaptığı indirimi yukarı yönde revize ettiğini açıklarken bunun gerekçesi konusunda bir bilgi vermedi. Ancak bu indirimin Şimşek’in çıkışının hemen ardından yapılması dikkatleri çekti. “Maktu vergi ile olmuyorsa nisbi sisteme geçeriz” diyen Şimşek’in sözleri, “Maliye gerektiğinde vergiyi artırmaktan çekinmeyecek” yorumunu beraberinde getirdi. Şimşek, ayrıca sigaracıların en çok eleştirdikleri konunun başında gelen 16.4 milyar TL’lik vergi hedefi için ‘ne gerekiyorsa’ yapacaklarını açıkladı.



Maktu olmazsa nispi olur



Yeni yılla birlikte sigaraya yapılan vergi artışının ardından sigara firmalarının fiyat indirmeleri üzerine “Maliye nasıl bir karşılık verecek” sorusunun yöneltildiği Şimşek’in bu konudaki değerlendirmesi şöyle oldu: “Siz bunlara zam diyorsunuz ama ben bütçe sunuşunda da söylemiştim; otoyol ve köprülerde olduğu gibi birkaç yıldır artış yapılmayan noktalarda güncelleme yaptık. Bazı sektörler için öngördüğümüz gelirlerde sıkıntı olabilir ancak bunun için gerekli tedbirleri alacağız. Öngörülen vergiyi sağlayacak ne gerekiyorsa yaparız. Maktu vergiye uyum sorunu varsa nisbi sisteme geçeriz. Hangi sektör olursa olsun sistemimize uyum göstermek zorunda. Bütçede öngördüğümüz gelir hedeflerine ulaşma konusunda iddialıyız. Bu hedefler gerçekçi ve gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız.”



Gelir İdaresi güçlenir caydırıcılığı artar



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarını değerlendiren Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, şu bilgileri verdi:



Gelir İdaresi daha da güçlenecek. Etkin denetim sistemi geliyor. Mükellef karne sistemi Kod Sistemi’nin yerini alacak ve ihracatçıya, inşaatçıya KDV iadeleri otomasyona bağlanacak. Yeni geçilecek ‘grup sistemi’ni Bakan Şimşek, Cuma günü daha detaylı anlatacaktır.Otomasyona geçilmesiyle gelir idaresi ve vergi daireleri mesaisini kayıt dışıyla mücadeleye ayırabilecek. Otomasyon ile denetim hızlanacak, vergi dairelerinin yükü azalacak.Yeni dönemde vergi sistemindeki ‘gri nokta’ların azalacak. Gelir İdaresi’nin caydırıcılığı artacak. Daha etkili denetim olacak. Kayıt dışı çalışanlar ‘Devlet beni nasılsa bulamaz. Vergi kaçırmak daha karlı’ diyemeyecek. Bu hesaplar değişecek.Vergide sistemin daha öngörülebilir olmasıyla Gelir İdaresi’nde ‘siyasi etki’ daha da azalacak.



Vergi dairesine gidenlerin sayısı yüzde 62 azaltıldı



Şimşek, 2010 yılının Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi açısından idari reformların hayata geçirildiği bir yıl olacağını bildirdi. “E-beyanname uygulamasından internet vergi dairesi uygulamasına, kredi kartı ile ceza ödemeden internet bankacılığıyla vergi ödemeye kadar yapılan bir çok çalışma neticesinde Vergi Dairesine giden mükellef sayısını 2 yılda yüzde 62 oranında azalttık” dedi. Yeni Özelge Sistemi ile de mükelleflerin yazılı döküman yoluyla yaptığı bilgi ve izahat talepleri yerine tamamen elektronik ortamda hazırlanarak cevaplandırılacak bir yapı devreye girecek. Şimşek, sistemin şeffaf bir yapıyı beraberinde getireceğini söyledi. Eski özelge sisteminde mükellef hem Gelir İdaresi Başkanlığı’na, hem Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlığa başvurabiliyordu ve başvurularda standart yoktu.



Yeni evli Şimşek alyans takmıyor



Geçtiğimiz Cuma günü (8.01.2010) mimar Esra Kara ile evlenen çiçeği burnunda damat Mehmet Şimşek, evlendikten iki gün sonra basının karşısına çıkarken, alyans takmadığı görüldü.

