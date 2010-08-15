-VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleye dönük yeni önlemleri uygulamaya koyuyor. Vergi borcu olana elektronik tebligat devreye sokulurken, vadeli piyasa finansal araçları olan futures, options, forward ve swap'ta vergi uygulaması yeniden düzenleniyor. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasını Öngören 6009 sayılı Kanun uyarınca, elektronik ortamda tebligata geçilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da, uygulamaya ilişkin bir Tebliğ hazırlıyor. Üzerinde çalışılan Tebliğ Taslağı uyarınca, halen posta ya da memur eliyle gönderilen, adresin bulunamaması halinde de yayın yoluyla gerçekleştirilen vergi tebligatları, artık elektronik ortamda yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik tebligatın altyapısı için PTT, Türk Telekom ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile işbirliği yapacak. Altyapının kurulmasının ardından da mükelleflere birer elektronik adres verilecek. Elektronik tebligat uygulamasına şirketlerden başlanacak ve kurumların ardından gelir, KDV ve diğer vergi mükellefleri de sisteme dahil edilecek. Yeni sistem ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülükler ile amme alacakları konusunda vatandaşa ve şirketlere elektronik yolla tebligatta bulunacak. İhbarnameler de yine elektronik ortamda yapılacak. Elektronik tebligat, e-tahsilat ve e-haciz uygulamalarının da daha sağlıklı şekilde işletilmesine olanak sağlayacak. -TÜREV ÜRÜNLERİN VERGİLENDİRİLMESİ- Gelir İdaresi Başkanlığı, türev ürünler olarak ta adlandırılan vadeli piyasa enstrümanları swap, futures, options ve forward'daki vergi uygulamasını da yeniden düzenleyecek. 2010 Kurumlar Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda da ''Türev ürünlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulaması belirlenecek'' hükmüne yer veren İdare, bu çerçevede yıl sonuna kadar 4 finansal aracın vergilendirilmesine ilişkin yeni bir Tebliğ çıkaracak. -AĞRI'DAKİ İSTASYON NE SATTI, ANINDA GÖRÜLECEK- Maliye Bakanlığı, akaryakıt pompalarından yapılan satış bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmasına ilişkin Tebliği de bu yıl içinde yayımlayacak. Akaryakıt kaçakçılığı ve yüksek akaryakıt faturalarıyla düşük vergi ödenmesinin önüne geçilmesini öngören düzenleme ile bütün akaryakıt istasyonları, elektronik ortamda Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezine bağlanacak. Arka Ofis sistemi olarak ta adlandırılan bu yöntemde, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Dağıtım Şirketleri ve İstasyonlar arasında online çalışan bir bağlantı oluşturulacak. Akaryakıt tankeri, A dağıtım şirketinin ana deposundan yakıt alıp çıktığı anda bu bilgi hemen sistemde görünecek. Tanker, B istasyonuna yakıt götürüp, boşalttığında da bu durum anlık şekilde izlenecek. Böylece akaryakıt istasyonlarının günlük akaryakıt giriş-çıkışları yakından takip edilecek ve kaçak yakıt satan istasyonlar da belirlenecek. -AKARYAKIT ALMADAN FİŞ ALMAYA SON- Arka Ofis Sistemi ile akaryakıt almadan fiş alma dönemi de son bulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni sistemin devreye sokulmasının ardından, merkezde akaryakıt satış bilgilerini plakaya göre sınıflandıracak. Böylece, gider göstererek, düşük vergi ödemek için aynı araç adına günde birkaç istasyondan akaryakıt fişi, faturası alınması engellenecek.