-VERGİDE BÜYÜK KAÇAK ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunun 2010 yılı vergi denetimleri, incelemeye alınan mükelleflerin, elde ettikleri her 100 liralık gelirin 82,5 lirasını kaçırdığını, sadece 17,5 lirasını beyan ettiğini ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre, Hesap Uzmanları, geçtiğimiz yıl 813 mükellefi incelemeye tabi tuttu. Vergi incelemeleri sonucunda bu mükellefler için 3 bin 52 rapor düzenlendi. Denetimler sırasında 37 milyar 47 milyon 963 bin 625 liralık matrahta inceleme yapıldı. Denetime alınan mükelleflerin devlete 37 milyar lira gelir beyan ederek, bunun üzerinden vergi ödediği, buna karşılık 174 milyar 546 milyon 373 bin 659 liralık gelirin devletten gizlendiği anlaşıldı. Böylece incelenen mükelleflerin elde ettikleri kazancın sadece yüzde 17,5'lik bölümünü beyan ettiği, yüzde 82,5'lik bölümü ise kaçırdığı belirlendi. Hesap Uzmanları, incelemeler sonucunda mükelleflere 2 milyar 454 milyon 187 bin 897 lira vergi borcu çıkardı, 2 milyar 971 milyon 882 bin 345 lira da ceza kesti. Mükellef başına ortalama gelir kaçağı miktarı da 260 milyon 263 bin 637 lira oldu. -EN FAZLA KAÇAK NEREDE?- Denetimler sırasında gelir vergisinde 537 milyon 111 bin 952 liralık matrah büyüteç altına alındı. Sözkonusu beyana karşın 1 milyar 261 milyon 877 bin 280 liranın kaçırıldığı ortaya çıktı. Kurumlar vergisinde incelenen gelir 4 milyar 694 milyon 224 bin 947 lira, kaçırılan gelir 6 milyar 840 milyon 193 bin 621 lira, katma değer vergisinde de beyan edilen gelir 26 milyar 865 milyon 294 bin 569 lira, kaçırılan gelir ise 3 milyar 593 milyon 895 bin 383 lira oldu. Denetimler sonucunda kaçak oranı, gelir vergisinde yüzde 70,1, kurumlar vergisinde yüzde 59,3, katma değer vergisinde yüzde 11,8, özel tüketim vergisinde yüzde 10,9, banka ve sigorta muameleleri vergisinde de yüzde 20 olarak hesaplandı. Damga vergisinde yüzde 98,3'ü bulan gelir kaçağı oranı, geçici vergide yüzde 71,8 olurken, veraset ve intikal vergisi yönünden incelemeye alınan 2 mükellefin ise vergiye tabi 25 bin 390 bin liralık geliri tümüyle beyan dışı bıraktığı gözlendi. Hesap Uzmanları Kurulu yetkilileri, son yıllarda risk analizi çalışmalarına ağırlık verildiğini, incelenecek mükelleflerin seçiminde de bu çalışmaların belirleyici olduğunu ifade etti. Yetkililer, 2010 yılı denetim sonuçlarının da, incelenecek mükelleflerin seçiminde ne kadar isabetli davranıldığını ortaya koyduğunu vurguladı. -VERGİ İNCELEME SONUÇLARI- Hesap Uzmanları Kurulunun 2010 yılı vergi incelemelerinde vergi türleri itibariyle su sonuçlar alındı: /* VERGİ TÜRLERİ BEYAN EDİLEN KAÇIRILAN TARHI ÖNGÖRÜLEN KESİLEN CEZA GELİR GELİR VERGİ TUTARI (TL) ------------------- --------------- ---------------- -------------- --------------- Gelir Vergisi 537.111.952 1.261.877.280 194.863.326 228.400.978 Kurumlar Vergisi 4.694.224.947 6.840.193.621 780.424.012 914.607.059 KDV 26.865.294.569 3.593.895.383 762.517.199 919.358.483 ÖTV 341.509.277 41.661.642 45.318.864 24.715.847 BSMV 29.640.698 7.409.246 370.458 527.180 Veraset ve İntikal V. - 25.390 2.538 2.538 Damga Vergisi 2.805.318.372 158.250.613.540 80.752.717 84.230.175 Geçici Vergi 1.760.084.711 4.487.240.850 588.986.934 796.938.757 Diğerleri 14.779.099 63.456.707 951.849 3.101.328 Toplam 37.047.963.625 174.546.373.659 2.454.187.897 2.971.882.345 */