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Ekonomi

Vergide beyanname verme süreleri uzatıldı

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, KDV ve gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılmasına karar verildi

24 Mart 2013 19:04

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, vatandaşın mağdur olmaması için KDV ve gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılmasına karar verildiğini bildirdi

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, Mart ayında bazı beyannamelerin verilme sürelerinin hafta sonu tatili dolayısıyla aynı günlere denk gelmesi ve özellikle kira beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması konusunda vatandaşlardan yoğun talepler geldiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Şimşek, “Bu çerçevede 25 Mart 2013 Pazartesi günü son gün olan KDV beyannamelerinin verilme süresi 26 Mart 2013 Salı gününe, 25 Mart 2013 Pazartesi günü son gün olan Gelir Vergisi beyannamelerinin (kira beyannameleri dahil) verilme süresi 29 Mart 2013 Cuma gününe kadar uzatılmıştır” dedi.

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