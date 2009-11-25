T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide genel bir affa karşı olduğunu belirterek reel değerinin altına düşmeden borçlarda bir yeniden yapılandırma yapılabileceğini söyledi.





Vergide af yok yapılandırma var



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinden gelen eleştiri ve önerileri yanıtladı. Milletvekillerinin af getirilerek veya yeniden yapılandırmaya gidilerek mükelleflerin matrah artırımı yapmasını sağlamak gerektiğine ilişkin önerilerine Şimşek, bu konuda çalışma yapılması gerektiği yanıtını verdi. Şimşek, genel affa karşı olduğunu belirterek reel değerin altına düşmeden borcu vadelere yaymanın, bir tür yapılandırmanın söz konusu olabileceğini söyledi.

Genel affa karşı olduğunu vurgulayan Şimşek "Örneğin bugün 100 TL vergi borcu var. 100 TL'nin reel değerinin altında olmaması koşuluyla onun taksitlere bölünmesi, yayılması hususları konusunda birtakım düzenlemeler yapılabilir " diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, son olarak 2008'de 18 ayda 18 taksit uygulamasını hayata geçirmişti. Bu yapılandırma geçmişteki faiz ve zamlara af getirmediği için çok ilgi görmedi. Şimdi Şimşek'in söylediği çerçevede, karar alındığı takdirde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elinde geçmiş faizlere af getirmeden taksitlendirme sayısını artıran ve tecil faizini düşük tutan yeni modeller gündeme gelebilecek. Eğer faiz ve cezalara af gelecekse bunun yasa çıkarılarak yapılması gerekiyor.



Yetkilerimi GİB'e devredeceğim

Gelir İdaresi'ni güçlendirmek gerektiğini belirterek, Amerikan İç Gelirler Servisi (IRS) nasıl bir yapıya sahipse Gelir İdaresi'nin de aynı yapıya sahip olması gerektiğini söyledi. "Yarı özerkse yarı özerk olmalı" diyen Şimşek, Gelir İdaresi'ne bütçe, eleman, tasarruf gibi konularda kendi bakanlık yetkilerini devretmeye hazır olduğunu ifade etti. Şimşek, "Gelecek yıl bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

Denetim standartlarında bir açık olduğunu belirten Şimşek, bunun üzerinde mutlaka çalışılması gerektiğini söyledi. Şimşek bu konuda birimlerin yeni bir yapı üzerinde çalıştığını belirterek belli bir noktaya gelince kamuoyuyla da paylaşacaklarını kaydetti